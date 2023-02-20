嘴硬絕不道歉的星座TOP5…第1名超不服輸：都是別人的錯

圖／ingimage

「公說公有理，婆說婆有理」，要道歉，門都沒有，誰來說都一樣。這些話是不是常聽過呢？明明犯錯，卻嘴硬不道歉，東扯西扯就是不關自己的錯，你連要對方說個輕微的「抱歉」也沒辦法，難道要訴諸法律嗎？哎呀，真是欲哭無淚。到底是哪五個這麼嘴硬的星座，日後可得好好留意了。

TOP 5：天蠍座

個性極端與複雜，有著多變的個性，勝負欲也是很強，覺得自己像是王者一般，沒人可以匹敵，通常事實有時的確是如此。而自認聰明的性格，使得脾氣也是相當倔強，最明顯的就是無法容忍被別人指責，即使自己有錯，也是嘴硬不道歉，當下會口不擇言的反批對方，就算別人只是好心的勸導，甚至會記住別人所說的言語行為，在日後會反撲，這也是最讓人擔心的。

TOP 4：牡羊座

脾氣火爆，自尊心是數一數二的強，因此面子問題也是很重要的，不喜歡被看輕，也不喜歡被數落，通常是只爭贏不爭輸，要道歉認錯是很難的。若被逼著承認自己有錯，這時頂嘴只是小事，難看的時候，會不顧他人的面子，吵到讓場面很難堪，更會遷怒於其他人，其實就牡羊就像小孩子一樣，需要被人哄，吃軟不吃硬。

TOP 3：處女座

處女座對細節挺要求的，處處希望事情能達到完美，所以會不停的要求他人，把錯的部份修正好，但卻很難以同等條件來要求自己，尤其是影響到自身地位跟利害關係的時候，處女座的硬脾氣絕對會抵死不從。雖然自身邏輯能力強，總能從不同角度據理力爭，還有一種先講先贏的態度，會變得越爭執就會越堅持自己是對的，即使理虧也會嘴硬，怎麼樣也不會承認自己有錯。

TOP 2：獅子座

高傲，自大、大男人、大女人主義，自尊心就是一切，「我說的就是真理」，怎麼可能道歉呢？這樣怎麼下得了台！控制欲很強，喜歡指揮別人，扮演著領導的角色，卻不喜歡被人控制。試想著「若領導者犯錯，要是道歉了，之後還有誰會願意服從」，這就是獅子座的面子問題。其實獅子座就是想成為美好的焦點，但卻不想被人看不起，只要給面子、給台階下，事情都好談。

TOP 1：摩羯座

摩羯座的內心是很強大的，有一種不服輸的精神，用來武裝自己，所以對外界的殺傷力也是很大的，只要感覺被欺負，就會站出來捍衛自己，抵死不從的態度，別說是嘴硬不道歉了，就連自己犯錯，也會說是對方造成的。加上性格太過耿直，不會拐彎抹角、更不會給人留情面，有時甚至說話得理不饒人，常常會氣死來吵架的人。