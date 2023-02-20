殺妻案警示用「槿汐姑姑」作插圖？孫茜維權獲賠

孫茜出現電視劇《甄嬛傳》中的槿汐姑姑(右)而為觀眾熟知。(取自IMDb)

經典電視劇《甄嬛傳》中的槿汐姑姑有情有義，她的扮演者孫茜也因此深受觀眾喜愛。近日，孫茜因為在一篇講述殺妻案的文章中發現自己的照片成了插圖，而將刊登文章的公號告上了法院，要求賠禮道歉，並賠償經濟損失2萬元人民幣(約合2900美元)。

據上海法治報報導，孫茜一方表示，孫茜是一名頗具知名度的演員，其肖像具有一定商業價值，一直以來都將維護個人積極健康形像作為工作重點之一。2021年8月，孫茜發現微信 公眾號「壹點靈」上發布了題為《上海殺妻藏屍案警示：告訴女兒，要麼單身，要麼嫁給這4種男人》的文章中出現了孫茜的照片。孫茜認為，涉案文章未經孫茜同意，擅自使用包含她肖像的圖片，進行商業引流、推廣服務等營利行為，具有明顯的商業使用屬性，侵犯她的肖像權。為此，孫茜將公號的所屬公司告上了法院，請求法院判令被告賠禮道歉，並賠償孫茜相應的經濟損失及合理支出2萬元。

而被告公司承認文章《上海殺妻藏屍案警示：告訴女兒，要么單身，要么嫁給這4種男人》裡面出現了含有孫茜肖像的一張圖片，但該公司表示該文章為公司所運營的微信公眾號轉載其他公眾號的報導，且轉發內容並未作出更改，同時還標註了原創歸屬，沒有扭曲編造，屬於宣傳正能量。該文章沒有任何商品、店鋪的鏈接，沒有商業用途。

該公司進一步介紹，該文章主要講述女性擇偶標準和婚戀觀念，其中涉及孫茜肖像部分是孫茜在綜藝節目中有關的訪談內容，文章內容體現了孫茜的正面形象，並未對孫茜進行任何醜化、貶損。孫茜並未舉證或說明其所主張賠償金額的來源和計算方式，也未說明其遭受的具體損失情況和金額。根據其公司的後台數據，該文章的閱讀量是3761，閱讀量較低，傳播範圍較小，且於2021年11月12日早已刪除，未對孫茜造成任何實質性侵 害，其公司也根本無法從該文章中獲取任何利益。

法院審理後認為，自然人享有肖像權，未經本人同意，不得製作、使用、公開肖像權人的肖像。