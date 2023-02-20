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隕石砸向義大利「古石城」 在情人節擊中民宅陽台

編譯田思怡／即時報導
義大利南部城市馬泰拉以石灰岩穴居聞名，在古代有「石城」之稱，而在今年的「情人節」，這座石城又多了從太空來的石頭，一顆隕石擊中馬泰拉郊區一間民宅的陽台。(取自義大利旅遊官網)
義大利南部城市馬泰拉以石灰岩穴居聞名，在古代有「石城」之稱，而在今年的「情人節」，這座石城又多了從太空來的石頭，一顆隕石擊中馬泰拉郊區一間民宅的陽台。(取自義大利旅遊官網)

義大利南部城市馬泰拉(Matera)從舊石器時代就有人居住，以石灰岩穴居聞名，在古代有「石城」之稱，迄今保存完好的石窟和古城區被聯合國列為世界文化遺產，而在今年的「情人節」，這座石城又多了從太空來的石頭，一顆隕石擊中馬泰拉郊區一間民宅的陽台。

英國衛報報導，這顆隕石2月14日以時速約200英里飛越普利亞(Puglia)地區和巴西利卡塔(Basilicata)地區，因而稱為「情人節火球」(Valentine's fireball)，最後墜落在吉安法朗柯和皮諾·洛斯格諾爾(Gianfranco and Pino Losignore)兄弟與他們的父母家陽台。

兄弟倆起初沒注意到隕石，直到三天後檢查家中的太陽能板，才發現太陽能板和磁磚受損，灰色碎片散落在陽台上。

吉安法朗柯說，「隕石擊中陽台時，我不在家，當時我母親在地下室，聽到一聲巨響，她很擔心，但那天風很強，她想可能是樹枝被吹落，我們從沒想到會是隕石。」

義大利天文物理研究所「稜鏡」(Prisma)計畫的觀測鏡頭觀察到這顆隕石，讓專家得以追蹤它可能墜落的地點。專家已收集超過70公克的殘片做為研究，未來將在博物館展示。

「稜鏡」計畫代表法爾柯(Carmelo Falco)立刻趕到馬泰拉，他說，撞擊地球的隕石很多，但這次很難得的是它墜落在乾淨的表面上，沒有被汙染，而且墜落在容易收集殘片的地方，也很難得。

他說，「隕石質地很軟，像沙，非常純淨，沒有碰到泥土或水，幾乎就像直接從太空採集的」。這顆隕石將以「吉安法朗柯與皮諾」命名。

義大利 太空 博物館

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