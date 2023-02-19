大熊貓「香香」返中國前最後亮相 日本民眾淚眼送別

5歲大熊貓香香2月21日將搭機返回中國。（新華社）

飼養在日本 東京上野動物園 內的五歲大熊貓香香，2月21日將搭機返回中國，今天是最後一天公開亮相。在園方舉行的事先抽籤中籤民眾今天依序入園送別，有民眾不捨到流下眼淚。

上野動物園雄性大熊貓力力及雌性大熊貓真真在2017年交配後，真真同年6月12日順利產下雌性大熊貓香香。

因為香香所有權歸中國，依據當初協定，香香滿24個月大時就要回中國定居。不過，東京都政府在2019年6月12日期限前提出延長申請，獲中國方面同意，香香可在東京續住到2020年12月底。

日本民眾湧入上野動物園看香香。（新華社）

未料碰上COVID-19疫情 爆發，讓香香的返中之路再度延後到今年2月21日。

日本朝日新聞報導，在上野動物園出生成長的香香，今天一如往常時而仰躺在木床上、時而起身打呵欠，並朝著民眾大口吃起竹子。

香香舉手投足的每個動作都引來民眾歡笑聲及手機拍照聲，由於每位中籤民眾只能在場內停留1到2分鐘，可以看到有民眾在時間截止時，流淚揮手跟香香告別。

日本民眾湧入上野動物園看香香。（新華社）

部分沒中籤的民眾今天也特地到上野動物園外感受氣氛，家住埼玉市的40多歲女性說，雖然沒中籤無法入園看香香，「但因為今天是香香最後一天公開亮相，所以我想來這裡跟香香呼吸相同的空氣」。

鄰近上野動物園的「上野諮詢中心」，因為擺放超過200種大熊貓紀念商品，被大熊貓迷稱為「大熊貓諮詢中心」，今天也吸引大批人潮搶購紀念商品。家住東京都墨田區的中川美紀說，今天買了大熊貓布偶，「用來紀念我最喜歡的香香」。