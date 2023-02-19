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啦啦隊扭腰擺臀、打美女屁屁 干擾林書豪罰球動作惹議

聯合新聞網／ 即時報導
林書豪罰球夢想家啦啦隊動作惹議。(取材自PLG官方影片截圖)
林書豪罰球夢想家啦啦隊動作惹議。(取材自PLG官方影片截圖)

加盟台灣職籃P聯盟高雄鋼鐵人隊的林書豪，於18日作客台中迷你蛋福爾摩沙台新夢想家隊主場，進行來台的第二場比賽，林書豪力戰攻下12分11籃板球隊仍以11分之差落敗，球迷關注林書豪表現之際，也發現夢想家在第四節剩10:06秒時，林書豪在場上罰球，夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」隊員，在觀眾席上以扭腰、擺臀、打美女尼屁等動作來干擾罰球，此一動作有人覺得不雅在PTT發起「PLG聯盟應該明文禁止啦啦隊干擾罰球尺度了」的討論，認為此動作是不良示範，但引來超熱烈討論。

林書豪罰球夢想家啦啦隊動作惹議。(取材自PLG官方影片截圖)
林書豪罰球夢想家啦啦隊動作惹議。(取材自PLG官方影片截圖)

原PO發文表示，「PLG畢竟是推廣闔家觀賞的聯賽，轉播畫面有那種小孩不宜的動作，你讓小朋友看了是不是有樣學樣，就算是國中生也會被影響到跟潛移默化吧，何況是那些未來立志要當啦啦隊的，你們要那些後起的啦啦隊新秀有樣學樣嗎，做這種表現，要怎麼讓大眾尊重你們的職業呢？」

來源：PLG（約2:15:30處開始）

有網友贊同說，「這不是性感了吧，已經變成低俗甚至下流了。啦啦隊的工作不是炒熱現場氣氛 帶動球迷 然後干擾的工作交給球迷就好了嗎？」

然而此一說法，有網友不認同，「你對尺度的定義是不是很嚴格，一定要包緊緊，頭髮剪到耳下3cm，那些扭腰擺臀到底哪裡大尺度了……更何況罰球者，本來就有扛住外面影響好好罰球，理論上罰球者根本專心在自己的罰球上吧！」有人和說，「如果人家干擾就要求禁止的話，很明顯自己沉不住氣或是罰球不夠穩定嘛，實力自我提升不就沒事了？是吧。」

林書豪

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