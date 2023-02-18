我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民調：62%受訪者反對大學招生平權 少數族裔也多不贊成

芝加哥的她、洛杉磯的她同名同日生 竟獲同樣社安號

芝加哥的她、洛杉磯的她同名同日生 竟獲同樣社安號

編譯徐薏茹／綜合18日電
兩位同名女性同一日在南韓出生，移民到美國後還被分到相同的社會安全號碼。圖為示意圖，非當事人。（取材自unsplash）
兩位同名女性同一日在南韓出生，移民到美國後還被分到相同的社會安全號碼。圖為示意圖，非當事人。（取材自unsplash）

兩位同名女性同一日在南韓出生，移民到美國後還被分到相同的社會安全號碼，社會安全號的失誤一直困擾著她們，為生活帶來諸多不便。

兩人名字皆為金智恩(Jieun Kim，音譯)，今年31歲，分別住在洛杉磯芝加哥市郊外。

過去五年，她們的銀行帳戶被迫關閉、信用卡被鎖，被懷疑涉及身分竊盜。然而，社會安全署(SSA)一直無法或不願修正這一錯誤。

芝加哥都會區的金智恩說社安署不會承認錯誤，社安署人員告訴她：「這種搞混的事件可能發生在亞裔身上，因為他們的名字很相似。」

最近她申請新的社會安全號碼，社安署卻寄給她和之前一模一樣的號碼，並將這次失誤歸咎於電腦錯誤，「電腦識別你們是同一人」。

洛杉磯的金智恩說，更糟的是某些社安署人員警告她別對這一錯誤大驚小怪，可能因此延誤獲得綠卡的時機，「辦事人員告訴我談論這種社會安全號的錯誤可能導致綠卡申請過程延誤，從原本的六個月拖到兩、三年」。

跨黨派智庫「戰略與國際研究中心」(CSIS)高級副總路易斯(James A. Lewis)指出，這一類的失誤很少見，要申請社會安全號通常需要原文件或經認證的副本，出錯率極低，常見的失誤反而是一個人獲得兩組號碼。

然而，由於金氏是韓國相當常見的姓氏，這種錯誤的可能性可能提高。

兩人的問題始於2018年，洛杉磯的金智恩在當年6月18日獲得社會安全號，芝加哥的金智恩7月23日取得。

芝加哥金智恩表示，某日她去銀行開戶時發現已經有其他人用她的社會安全號開戶，她立即向國稅局(IRS)、社安署和警方通報，但之後因課業繁忙而擱置。洛杉磯金智恩同樣遇到銀行和信用卡問題，但因為不熟悉美國體系而沒有立即通報。

現在他們希望社安署能給其中一人一組新的號碼，並清除紀錄，兩人的個人資訊及收入紀錄已被合併。

目前社安署拒絕寄給洛杉磯金智恩確認信，以讓綠卡申請持續，「他們不會為錯誤承擔責任，真的令人失望與困惑」。

洛杉磯 芝加哥 綠卡

上一則

芝加哥人搬家 最喜歡遷往威州密爾瓦基市

下一則

iPhone 14買氣下滑 傳蘋果將推春季新色刺激銷量

延伸閱讀

洛杉磯華埠兔年慶 十萬爆竹震天響 百輛單車競爭先

洛杉磯華埠兔年慶 十萬爆竹震天響 百輛單車競爭先
洛杉磯旅遊探險展人潮多40% 觀光消費蓄勢待發

洛杉磯旅遊探險展人潮多40% 觀光消費蓄勢待發
第45届洛杉磯華埠兔年爆竹跑18日啟動

第45届洛杉磯華埠兔年爆竹跑18日啟動
芝加哥人搬家 最喜歡遷往威州密爾瓦基市

芝加哥人搬家 最喜歡遷往威州密爾瓦基市

熱門新聞

女兒在看到自己的禮物後，竟露出相當氣憤且不屑的表情。(翻攝自TikTok)

媽送「特斯拉＋1600元現金」慶生 16歲女怒：不是賓士

2023-02-12 20:07
AI機器人ChatGPT通過Google面試，可勝任三級工程師職務，平均年薪突破18.3萬元。（路透）

AI取代工程師？ChatGPT通過Google面試 年薪突破18.3萬

2023-02-12 14:11
琳達在YouTube上分享自己的瀕死經歷。(取材自YouTube)

臨床判死15分鐘 女子復活曝「瀕死經驗」：去了天堂5年

2023-02-11 00:41
店員聚在廁所門口前，聽見廁所內有女子不斷呻吟，伴隨著規律的撞擊聲。（截圖自Tiktok@／roybling209）

連鎖餐廳廁所活春宮 女忘情呻吟 網：捲餅令人發情？

2023-02-16 01:40

影／天花板探蛇尾？他奮力一捅「瞬間巨大化暴增3倍」

2023-02-14 03:10
若因為特價就衝動購物，往往會買到派不上用場的商品。示意圖。（取材自ingimage）

撿便宜卻用不到 存錢達人曝3樣商品「特價買反而更虧」

2023-02-13 01:57

超人氣

更多 >
98歲前總統卡特 轉入安寧照護

98歲前總統卡特 轉入安寧照護
美軍44萬元飛彈 疑打下12元民間氣球 製造商回應

美軍44萬元飛彈 疑打下12元民間氣球 製造商回應
舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈

舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈
甘迺迪機場停電2天大批民眾滯留 華人耆老「累到差點暈倒」

甘迺迪機場停電2天大批民眾滯留 華人耆老「累到差點暈倒」
4華人暗網販毒 全美已賣上萬包 加密貨幣洗錢720萬

4華人暗網販毒 全美已賣上萬包 加密貨幣洗錢720萬