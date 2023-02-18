少年被公車輾過 醫竟診斷「沒骨折」 感染昏死險丟命

馬​來西亞一名國中男學生遭公車意外輾過雙腳，沒想到急診醫師認為「只是輕微傷勢」，簡單開了止痛樣跟抗生素後就請少年回家，導致他差點丟了小命。此為示意圖。(Getty Images)

馬來西亞日前發生一起醫療疏失事故，一名國中男學生遭公車意外輾過雙腳，劇烈的疼痛感也催使他趕忙就醫，沒想到急診醫師卻認為「只是輕微傷勢」，簡單開了止痛樣跟抗生素後就請少年回家，導致他差點丟了小命。

根據馬來西亞「中國報」報導，少年的母親發布影片還原事情原委，表示雖然發生車禍 的當天下午就到醫院的急診室，卻一路等到隔天凌晨才有醫生接診；而兩名值班醫師則是簡單看過X光片後就認定「沒有骨折」，開了止痛要跟抗生素就請少年回家休養。

而回家後的少年沒過多久出現發燒、昏迷的情況，再次送到急診卻驚訝的發現，傷勢比當初兩名值班醫生診斷出來「要嚴重的多」，且由於錯過黃金治療時間，少年不僅左腳骨折，右腿更是被發現內出血情況，另外還有肺積血、缺氧以及血液遭細菌感染的症狀，直接就被轉進了加護病房。

所幸進入加護病房救治三天後，少年的病症都有好轉、人也慢慢醒過來，但如今還在努力復健的他不僅走路需要友人攙扶，甚至還得掛著尿袋或是包尿布，對此少年母親相當不能接受，認為倘若當初沒有被誤診，後續的這些事情都不會發生；而院方得知此事後也已立案展開調查，將與少年母親討論相關事宜。

公車輾過！醫誤診沒骨折「只開止痛藥」他感染昏死險丟命

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