我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融時報：美台國安高層下周將在華府AIT總部會面

裁員潮 新進華人留學生員工人心惶惶

少年被公車輾過 醫竟診斷「沒骨折」 感染昏死險丟命

TVBS新聞網／編輯 易軍堯 即時報導
馬​來西亞一名國中男學生遭公車意外輾過雙腳，沒想到急診醫師認為「只是輕微傷勢」，簡單開了止痛樣跟抗生素後就請少年回家，導致他差點丟了小命。此為示意圖。(Getty Images)
馬​來西亞一名國中男學生遭公車意外輾過雙腳，沒想到急診醫師認為「只是輕微傷勢」，簡單開了止痛樣跟抗生素後就請少年回家，導致他差點丟了小命。此為示意圖。(Getty Images)

馬來西亞日前發生一起醫療疏失事故，一名國中男學生遭公車意外輾過雙腳，劇烈的疼痛感也催使他趕忙就醫，沒想到急診醫師卻認為「只是輕微傷勢」，簡單開了止痛樣跟抗生素後就請少年回家，導致他差點丟了小命。

根據馬來西亞「中國報」報導，少年的母親發布影片還原事情原委，表示雖然發生車禍的當天下午就到醫院的急診室，卻一路等到隔天凌晨才有醫生接診；而兩名值班醫師則是簡單看過X光片後就認定「沒有骨折」，開了止痛要跟抗生素就請少年回家休養。

而回家後的少年沒過多久出現發燒、昏迷的情況，再次送到急診卻驚訝的發現，傷勢比當初兩名值班醫生診斷出來「要嚴重的多」，且由於錯過黃金治療時間，少年不僅左腳骨折，右腿更是被發現內出血情況，另外還有肺積血、缺氧以及血液遭細菌感染的症狀，直接就被轉進了加護病房。

所幸進入加護病房救治三天後，少年的病症都有好轉、人也慢慢醒過來，但如今還在努力復健的他不僅走路需要友人攙扶，甚至還得掛著尿袋或是包尿布，對此少年母親相當不能接受，認為倘若當初沒有被誤診，後續的這些事情都不會發生；而院方得知此事後也已立案展開調查，將與少年母親討論相關事宜。

公車輾過！醫誤診沒骨折「只開止痛藥」他感染昏死險丟命

TVBS新聞網

車禍

上一則

升空30公尺 日本「飛行汽車」首次試載 海上繞行成功

延伸閱讀

第一線抗生素缺貨 藥局以藥易藥自救

第一線抗生素缺貨 藥局以藥易藥自救
新州男遭誤逮、手銬致骨折 控警種族偵防

新州男遭誤逮、手銬致骨折 控警種族偵防
放飛寵物鸚鵡害醫師跌倒骨折 飼主判賠10多萬美元

放飛寵物鸚鵡害醫師跌倒骨折 飼主判賠10多萬美元
拐到腳就骨折 骨質疏鬆害的

拐到腳就骨折 骨質疏鬆害的

熱門新聞

琳達在YouTube上分享自己的瀕死經歷。(取材自YouTube)

臨床判死15分鐘 女子復活曝「瀕死經驗」：去了天堂5年

2023-02-11 00:41
女兒在看到自己的禮物後，竟露出相當氣憤且不屑的表情。(翻攝自TikTok)

媽送「特斯拉＋1600元現金」慶生 16歲女怒：不是賓士

2023-02-12 20:07
AI機器人ChatGPT通過Google面試，可勝任三級工程師職務，平均年薪突破18.3萬元。（路透）

AI取代工程師？ChatGPT通過Google面試 年薪突破18.3萬

2023-02-12 14:11
店員聚在廁所門口前，聽見廁所內有女子不斷呻吟，伴隨著規律的撞擊聲。（截圖自Tiktok@／roybling209）

連鎖餐廳廁所活春宮 女忘情呻吟 網：捲餅令人發情？

2023-02-16 01:40

影／天花板探蛇尾？他奮力一捅「瞬間巨大化暴增3倍」

2023-02-14 03:10
若因為特價就衝動購物，往往會買到派不上用場的商品。示意圖。（取材自ingimage）

撿便宜卻用不到 存錢達人曝3樣商品「特價買反而更虧」

2023-02-13 01:57

超人氣

更多 >
對付「沉默殺手」高血壓 除了吃香蕉還要做這些事

對付「沉默殺手」高血壓 除了吃香蕉還要做這些事
與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開

與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開
影／獨自在健身房鍛鍊時遇襲 24歲女子頑強反抗讓歹徒無法得逞

影／獨自在健身房鍛鍊時遇襲 24歲女子頑強反抗讓歹徒無法得逞
劉文正人在哪？資深媒體人爆料「住私人島還有守衛」

劉文正人在哪？資深媒體人爆料「住私人島還有守衛」
伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷

伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷