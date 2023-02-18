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升空30公尺 日本「飛行汽車」首次試載 海上繞行成功

TVBS新聞網／編輯 陳妍如 即時報導
日本宣布完成了「飛行汽車」搭載乘客的首次試驗，兩個人飛行至30公尺高空，還到海上繞了一圈後平安著陸。(影片截圖)
日本宣布完成了「飛行汽車」搭載乘客的首次試驗，兩個人飛行至30公尺高空，還到海上繞了一圈後平安著陸。(影片截圖)

在科幻電影中，可以在空中飛的汽車可說是充滿了未來感，但日本近日宣布成功在大分縣完成了「飛行汽車」搭載乘客的首次試驗，兩個人飛行至30公尺高空，還到海上繞了一圈後平安著陸；據說最高時速可達到每小時130公里。

據日本NHK報導，據國土交通省消息，這是「飛行汽車」第一次取得許可在戶外進行載客的飛行測試。日本岡山縣的中小企業組成了一個名為「MASC」的民間團體，致力於運用航太先進技術；這次試飛的汽車，是MASC旗下一家中國製造商生產的「EH216」飛行汽車。

 

報導指出，這輛飛行汽車車長5.6公尺、高度為1.7公尺，有16個螺旋槳，不需要任何一位駕駛，就可以透過預先設定好的系統完成空中自動行駛。

這輛飛行汽車搭載2名乘客，升至30公尺高空後，再以每秒10公尺的速度在海面繞行一圈，飛行345公尺後返回起點上方，飛行時長大約為3分半鐘。搭上飛行汽車的MASC董事長桐野宏司表示，他搭乘的時候感到有點焦慮、有點喜悅，就像太空人一樣，雖然有一些聲音、但是沒有震動感，就像是在搭一般的車。」

 

據MASC資料指出，這款飛行汽車最高時速可達每小時130公里，可以自動駕駛、或是透過地面遙控，最高能飛到500公尺的高空，而且是完全電動的。

在拍科幻電影？　日本「會飛的汽車」載2人海上體驗成功

TVBS新聞網

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日本宣布完成了「飛行汽車」搭載乘客的首次試驗，兩個人飛行至30公尺高空，還到海上繞了一圈後平安著陸。(影片截圖)

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