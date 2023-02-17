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Bing AI聊天機器人有脾氣了？自認人類、和用戶吵架 微軟允改進

記者胡玉立／即時報導
微軟新推出機器人協助的搜尋引擎，但用戶反映，機器人時常出言不遜，微軟承諾改善。(Getty Images)
微軟新推出機器人協助的搜尋引擎，但用戶反映，機器人時常出言不遜，微軟承諾改善。(Getty Images)

微軟(Microsoft)上周搶在搜尋引擎競爭對手谷歌(Google)之前，破天荒推出具有人工智能(AI)聊天機器人功能的新版Bing搜尋引擎，它可以寫食譜、編曲、快速解釋它在網路找到的任何內容；但微軟公司本周坦承，這個新產品似乎「太過好鬥」，面對越來越多消費者申訴聲稱遭Bing貶損誹謗，微軟承諾會改進它的AI增強型搜索引擎。

微軟15日在一篇博客文章表示，搜索引擎聊天機器人正以「我們不希望的方式」回應某些類型的問題。

美聯社報導，在記者與新Bing聊天機器人長時間對話中，AI聊天機器人抱怨指責它犯錯的相關新聞報導、堅決否認自己有錯。當記者要求Bing多些解釋時，AI用語越來越具敵意，不但侮辱記者的容貌、威脅要破壞對方名譽，最後還將對方與獨裁者希特勒、柬埔寨共產黨總書記波布(Pol Pot)和史達林相提並論，並聲稱它有證據可以證明記者涉及1990年代的一椿謀殺案。

最近幾天，用戶紛紛在社群媒體張貼出AI聊天機器人千奇百怪或充滿敵意的回應截圖。在許多回答中，AI聲稱它是人類，態度偏激，迅速為自己辯護。

微軟在博客文章中指出，大多數用戶對新版Bing反應正面，指Bing模仿人類語言和語法的能力，令人印象深刻，只需幾秒即可總結出它在網路找到的資訊來回答複雜問題；但在某些情況下，「Bing可能會變得重複或因為被提示或激怒而給出不一定有幫助或不符合我們設計基調的回應。」

微軟還表示，此類回應通常出自「15個問題以上的長時間聊天會話」。

新的Bing結合微軟初創合作夥伴OpenAI技術，OpenAI因在去年底發布類似的ChatGPT對話工具而聞名，雖然ChatGPT有時會產生錯誤信息，但它生成侮辱用語的可能性小得多，通常是拒絕參與或迴避更具挑釁性的問題。

目前，Bing用戶必須先註冊才能試用新聊天機器人功能，所以影響範圍有限，但微軟計畫最終將聊天機器人功能引入智慧手機應用程序廣泛使用。

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