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土葬火葬不環保…美國年輕族群偏愛「遺體堆肥」簽生前契約

編譯季晶晶／綜合外電
美國許多年輕人選擇遺體堆肥的新殯葬方式，預先安排身後事 。(取材自Recompose官網)
美國許多年輕人選擇遺體堆肥的新殯葬方式，預先安排身後事 。(取材自Recompose官網)

西雅圖殯葬業者Return Home提供具未來感的棺木型容器，裡面裝滿稻草、紫花苜蓿和鋸木屑末，這是為了模仿自然分解過程，讓客戶遺體快速腐化以回歸大地。這種新型的環保殯葬方法深獲31歲女子司卡芙（Michelle Skaff）認同，她已經簽下生前簽約，開始分期付款計畫。另有其他許多年輕人也做出和她相同的選擇。

土葬和火葬都會給環境造成沉重負擔，前者要為遺體進行防腐處理並無限期使用土地，後者會排放數百萬噸二氧化碳，而以自然有機還原「遺體堆肥」方式處理遺體，正從邊緣概念逐漸演變為主流，在美國已有六個州核准——華盛頓州2019年率先合法化，科羅拉多、俄勒岡、佛蒙特、加州和紐約州緊隨其後——預計還將有更多州跟進。

這種殯葬方式的許多鼓吹者都很年輕。根據Return Home，最先登記參加他們推出的遺體堆肥計畫的前五人，都不滿35歲。另一家也在西雅圖推動的Recompose公司說，預先為身後事做安排而選擇這種新殯葬方式的顧客，有25%介於20-49歲間。

支持者表示，合法化只是第一步，接下來要努力推廣讓更多人能接受。TikTok這時就派上大用場了。Return Home上傳影片到TikTok，展示相關的土壤變化、人骨去向，並回覆問題，已獲逾57萬人關注。

39歲的TikTok用戶歐格倫（Tabitha Ogren）被可減輕家人未來負擔的想法所吸引，其他殯葬方法會產生更高的費用和更大的壓力。她說：「這是我給家人的最後一份禮物。」註冊登記的過程很簡單，她打電話給業者，討論她歸於塵土後的最終落點，並決定分期付款方案，幾乎98%都透過電話完成。

52歲的秀恩（Nina Schoen）考量永續因素，與親友討論後，成為Recompose的首批顧客之一。她說：「我今天做的、能對未來有所影響的事，都深具意義。」但她很小心不把自己的觀念強加於人，「傳統有很大影響力，每個人有不同觀點」。

TikTok 西雅圖 加州

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