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巴西嘉年華將登場 街頭慶祝活動先預熱

中央社
一個巴西小女孩在聖保羅街頭，為了參加嘉年華練習。（歐新社）
一個巴西小女孩在聖保羅街頭，為了參加嘉年華練習。（歐新社）

今年的狂歡節嘉年華（Carnaval）21日即將展開，但自月初以來，巴西各地已陸續展開街頭慶祝活動，呈現多元化和包容性的民俗文化，同時也是重要的政治和經濟社交平台。

巴西森巴舞蹈家、社會學家和作家卡蘇拉（Tadeu Kaçula）指出，狂歡節不是巴西慶典，它起源於歐洲，但在巴西受到非洲黑奴和原住民的影響而重新定義。

卡蘇拉強調，在巴西這樣一個階級、貧富、年齡、性別和種族等形式差異構成關係緊張的社會，嘉年華是為數不多的多樣性、民主、包容和平等的社交空間之一，尤其體現在街頭遊行派對。

巴西最大的LGBTQIAP+嘉年華街頭遊行團體「取悅希臘人」（Agrada Gregos）製作總監和DJ竹信（Nathalia Takenobu）表示，在街上，每個人都是一樣的，不會因為他們的性取向、膚色、種族而有分別心，人與人之間的障礙減少，偏見和歧視自然也減少，進而促進包容與參與。

巴西民眾12日聚集在聖保羅街頭，為了嘉年華預演，氣氛熱烈。（歐新社）
巴西民眾12日聚集在聖保羅街頭，為了嘉年華預演，氣氛熱烈。（歐新社）

預期18日在聖保羅市南區、拉丁美洲最大都市公園艾比拉布拉（Ibirapuera）舉行的嘉年華街頭遊行活動將吸引100萬人。「取悅希臘人」希望能恢復以多元化形象佔領街頭的力量。

以前的「取悅希臘人」大多數是LGBTI+，但它也為女性和很多家庭創造了一個非常受歡迎的空間，因為他們希望在不受騷擾的情況下跳舞；LGBTI+團體向所有人開放，前提是尊重差異。竹信相信，思想再極端的人也會在狂歡節放心中的芥蒂。

卡蘇拉指出，嘉年華一直有 LGBTQIAP+ 人群的加入，他們一直存在並受到尊重，而最先接受他們的正是森巴舞學校，森巴舞學校是一所生活學校，它讓社會重新思考「尊重」的重要性。

事實上，森巴舞學校也起源於創造鬥爭和抵抗的空間，它是在奴役制度廢除後創造的黑人社交空，讓黑奴後裔家庭相聚並參與維護其文化、歷史和起源的地方，同時也是老一輩透過森巴講述巴西的歷史。

今年聖保羅的一些森巴舞學校，就將種族題材帶入明晚開始的狂歡節花車遊行比賽。例如「金玫瑰協會」（Sociedade Rosas de Ouro）將以「金達拉！願明天不僅僅是一個有新名字的昨天。」為題材，講述黑人的鬥爭和抵抗歷史。

另一所森巴舞學校「綠屋帝國」（Império de Casa Verde）也將以「鼓帝國–巴西非洲音樂劇」為題材，通過敲擊樂講述有關黑人血統、文化認同和建構，非洲鼓樂對巴西宗教、傳統、文化和音樂的影響。

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