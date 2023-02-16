連鎖餐廳廁所活春宮 女忘情呻吟 網：捲餅令人發情？

有些情侶會為了房事上的刺激感「就地解決」，公共場合發現活春宮的情況更是時有所聞，日前在知名連鎖墨西哥 料理餐廳「Chipotle」就發生令店員崩潰的插曲，疑似一對情侶躲在餐廳廁所內「熱情連結」，甚至無視店員的勸導，音量迴盪整間餐廳。

香港 01報導，拍攝影 片的女子本來想去廁所，但聽見廁所內有兩人「熱情連結」的聲音，敲了門兩人又不願出來，只好向店員求助。

從「抖音」熱傳的影片，可以看見數名店員聚集在廁所前，影片錄到廁所傳來女子呻吟聲，伴隨著頗富規律的撞擊聲；數名女店員驚訝不已，也有店員無奈到翻白眼。店員發聲阻止，要求顧客立刻離開餐廳，否則將報警處理。

但不知是廁所內情侶太忘我，還是無懼警告，影片可見令人害羞的聲音愈來愈大聲。影片畫面的最後，是眼見勸阻無效的店員撥打電話報警。

影片傳出後在網上引爆討論，不少人傻眼質疑「到底多忍不住？」、「好好吃捲餅很難？」也有人發問，「是什麼限定口味的捲餅會令人發情」、「該不是在拍OnlyFans（成人社交平台）吧」。