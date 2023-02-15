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「抱歉，蕾哈娜」超級盃手語翻譯美少女搶風頭 網友：可以看一百次

聯合新聞網
圖／擷自 ALAÏA instagram、圖／擷自 instagram
圖／擷自 ALAÏA instagram、圖／擷自 instagram

最成功的「女企業家」蕾哈娜，這次登上超級盃擔任中場表演嘉賓，這是她睽違四年後，再次以歌手的身分站上舞台亮相，雖然已經六年沒有推出新專輯，不過在超級盃唱了不少經典名曲，掀起大家的回憶殺，也讓人看見天后的實力不減，一開口，就將現場氣氛炒至最高點。

睽違多年佔上舞台的服裝，當然要讓天后展現她氣勢過人的形象，蕾哈娜穿上Loewe的訂製連身褲裝，內搭胸型輪廓設計的馬甲，腳上踩著MM6 Maison Margiela與Salomon聯名運動鞋，最後再披上一件Alaïa超寬大版羽絨外套，全身服裝都選擇大紅色系，衣服上別起Messika水鑽珠寶，瞬間成為整場焦點。

另外，她也利用貼身的內搭上衣，以及敞開的連身衣，順勢公布懷上第二胎的驚喜，肚子已經明顯隆起，看來她是在去年生下第一胎後沒多久又懷上，而現場舞台效果做足做滿，不管是煙火、舞台吊起至半空中，蕾哈娜仍不改她舞台上的氣場，精湛的表演下，使現場氣氛相當壯觀。

除了蕾哈娜公布第二胎喜訊之外，中場秀上還有另一個焦點，成為網路上最新話題。一般這種大型場合，都會聘請手語翻譯者，替失聰的觀眾，也能享有臨場感的震撼，而這次中場表演，便是由一位20歲的手語翻譯者-Justina Miles負責，她隨著蕾哈娜的音樂歌詞翻譯，也不忘跟著擺動身體，若不知道這是手語翻譯，或許根本不會有人發現。

Justina Miles今年才20歲，目前還是大學生的她，其實也是一位聽力障礙患者，她一改枯燥的手語翻譯模式，轉換成律動性極高的方式展現出來，她的社群上放了不少翻譯的熱門歌曲，獨特的風格使她在網路上竄紅，如今中場秀手語翻譯的片段在網路上瘋傳，許多網友紛紛留言大讚：「抱歉蕾哈娜，但她的表演我一直重複播放」、「原來是在比手語！」、「她的律動根本可以上去跟蕾哈娜拼欸」、「這是我看過最好看的手語翻譯」、「我完全可以看一百次」。

超級盃 社群

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