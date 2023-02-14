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澳洲開賣1杯140美元天價咖啡 行家專程搭機也要喝

中央社／墨爾本1４日電
墨爾本一家烘焙商供應一杯140美元的咖啡。（取材自SBSNews）
墨爾本一家烘焙商供應一杯140美元的咖啡。（取材自SBSNews）

澳洲墨爾本一家咖啡廳近日開賣「黑豹」藝妓咖啡，一杯要價140美元。這支咖啡豆被譽為世界上最棒的咖啡之一，有咖啡迷甚至專程從雪梨搭機前往嘗鮮。

法新社報導，1940年代以來，來自義大利及希臘的移民為墨爾本注入咖啡香，令墨爾本咖啡文化享譽國際。

這支名為「黑豹」（Black Jaguar）的咖啡豆產於巴拿馬西部的齊里基（Chiriqui）地區，被譽為世界上最棒的咖啡之一。

在2022年「最佳巴拿馬」（Best of Panama）生豆評比中，這支黑豹咖啡在藝妓日曬處理類別以96.5分脫穎而出，接近滿分100分。

黑豹咖啡每磅售價超過2000美元，只有100磅開放搶購。澳洲「驕傲瑪麗」（Proud Mary）咖啡集團幸運搶到1磅。

評審團成員暨「驕傲瑪麗」老闆希爾特（Nolan Hirte）說：「我有靈魂出竅、豁然開朗的興奮感。這杯咖啡顯然真的與眾不同，無論風味和特色都獨具一格。」

希爾特說：「從臉上表情就能看出來，它是如此豐富、如此鮮明…它有一種神奇魅力，令人驚艷。」

一名咖啡鑑賞家特地從雪梨搭了2小時飛機到墨爾本，只為了品嘗這杯高檔的手沖咖啡。

黑豹是「驕傲瑪麗」買過最貴的咖啡豆，除了在墨爾本限量開賣22杯，也在美國奧斯汀（Austin）及波特蘭（Portland）分店少量釋出。

咖啡 澳洲 義大利

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