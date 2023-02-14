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爸媽催婚 家中狂擺姊姊的婚紗照 她嘆：像婚姻神殿

聯合新聞網／綜合報導
家中顯眼處擺滿姐姐的婚紗照，艾莉絲的照片則被擺在角落。（截圖自TikTok）
家中顯眼處擺滿姐姐的婚紗照，艾莉絲的照片則被擺在角落。（截圖自TikTok）

英國一名女子日前在網路上分享，說自己的家人把家裡布置得像個「神殿」，裡頭「供奉」的是已婚的姐姐們，而未婚的她照片則被擺在家中的角落，讓網友全都笑翻。

據紐約郵報（New York Post）報導，今年30歲的艾莉絲（Alice Cousins）是一位快樂的單身女性。她表示，自己對姪子來說應該就是電影中會看到的那種「一直沒結婚的阿姨」角色。爸媽一直催她快點找對象談戀愛，但她現在就是還不想定下來。

艾莉絲日前回家探望即將臨盆的姐姐和其他家人。沒想到進到爸媽家後，她發現父母儼然設了一個「婚姻聖殿」。家中放了很多照片，每張照片感覺都像是在「鼓勵結婚生小孩」。因為家中滿滿的都是兩個姐姐的婚紗照，不然就是姪子姪女跟阿公阿嬤的合照，艾莉絲的照片只有兩張。其中一張放在客廳的角落，照片後方還放著燭台，看起來十分落寞。另一張則是她抱著無尾熊的合照，但這張照片放在眾多姐姐與家人的合照後方。

艾莉絲在影片標題寫道：「當你是家中唯一一個沒有『傳統成就』的孩子」。她在受訪時表示，30歲的她承受了很大的壓力，但她不想要為了戀愛而戀愛，而且她很享受現在的生活。

艾莉絲說，現在的社會讓想要成家立業的年輕人覺得壓力很大，她還聽說有些爸媽會在家放空相框，暗示子女應該快點成家，讓他們有照片可以放。不過她也說，分享這段影片只是為了好玩，她跟家人的關係很好。雖然父母的期待給她不少壓力，但她並不覺得困擾。

@alicecousins92 when you’re the single child with no traditional achievements #fyp #single ♬ original sound - Alice Cousins

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