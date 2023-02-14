男性愛買華麗跑車？研究曝：越愛買的通常「那邊」較小

研究指出，認為自己陰莖長度低於平均值的男性，購買名貴跑車的意願更高。示意圖。（取材自ingimage）

一份研究近期指出，越愛買酷炫的跑車的男性，越有可能擁有偏小的生殖器。

據紐約郵報（New York Post）報導，倫敦大學學院的心理學家上個月發表一份研究。研究針對200位18到74歲的男性，詢問他們對於自己生殖器長度的自信程度與購買名貴跑車的意願。

雖然男性生殖器長度平均為5.5英吋（約13.97公分），但專家將受試者分為兩組，先告知其中一組，男性生殖器平均長度為7英吋（約17.78公分），接著再告知另一組受試者，男性生殖器平均長度為4吋（約10.16公分）。

研究人員發現，認為自己的陰莖長度低於平均值的男性，購買名貴跑車的意願更高。

不僅如此，購買名貴跑車的意願也會隨著年齡增加。研究發現，29歲以上且認為自己生殖器長度低於平均值的男性，相較於其他受試者更渴望擁有一台好車。

專家認為，研究代表男性將自尊與擁有昂貴跑車掛勾。認為自己生殖器長度低於平均的男性自尊心較為低落，因此會認為自己需要一台名貴的跑車，藉此提升自尊心。

研究中專家也試圖改變其他因子，想藉此了解其他變因是否會改變受試者的自尊心。專家告知受試者財務狀況或健康狀況不如他人，不過卻發現只有生殖器長度低於平均這項變因會增加受試者想買跑車的意願。