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撿便宜卻用不到 存錢達人曝3樣商品「特價買反而更虧」

聯合新聞網／ 即時報導
若因為特價就衝動購物，往往會買到派不上用場的商品。示意圖。（取材自ingimage）
若因為特價就衝動購物，往往會買到派不上用場的商品。示意圖。（取材自ingimage）

有時碰到店家打折、出清東西，難免會受到誘惑，一時不注意就買下商品。但往往衝動購物後，又會發現買到根本用不著的東西。近來日本媒體，就訪問了150位存款破千萬日幣（約7.6萬美元）的人士，分析出哪些商品即使特價，也不應該輕易出手。

根據日本媒體「Kufura」報導，特價也最好別買的商品，首先就是「衣服」。如果是因為特價心癢，才刻意買下的衣物，到最後也不會想穿。又或者是換季出清的衣服，雖然能便宜買到，但往往等到能穿的季節時，實際上又沒有穿的興致，結果造成浪費。

第二項物品是「生鮮食材」。有時難得看到食材因為快過期了而特價，此時就算買了，也容易因為份量太大，最後沒辦法短期間內消耗完畢而浪費掉。第三項物品則是「電器用品」，像是家電、手機等等。這些物品都是與其撿便宜，不如以實用性做考量，才不會買了，結果發現不好用。

相對地，如果要好好利用特價，則必須展現冷靜的判斷。例如平時可以先列好要買什麼東西，等到剛好有特價時再下手。買東西之前，也該先確認商品的品質。若是同樣的東西已經有了，則不要因為特價便宜，結果購買重複的商品。最重要的，是別被店家的聳動廣告詞欺騙，一時不察衝動購物，才能避免損失。

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