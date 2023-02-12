「超級病假日」超級盃1/5球迷 星期一請假不上班

美國大約有五分之一的超級盃觀眾或2,660萬人，周一會缺勤。(路透)

人力資源組織The Workforce Institute at UKG基於對1,200多位美國成年勞工的線上調查估計，在周日看完第57屆職業美式足球 聯盟（NFL）年度冠軍賽「超級盃 」—堪薩斯酋長隊與費城 老鷹隊對決，加上蕾哈娜中場秀—之後，美國大約有五分之一的觀眾或2,660萬人，隔天會缺勤，其中1,880萬人完全沒意願到班，另有780萬人計劃晚到班。這已逐漸形成了「周一超級病假日」（Super-Sick Monday）現象。

根據運動博弈商DraftKings的數據，自2010年來，超級盃至少都有1億觀看人數，僅2022、2021、2019三年例外。過去13年的平均收視達1.06億人，是美國收視率最高的單一運動賽事，但落後FIFA世足賽重要比賽的全球收視人口。

所以，隔天周一的缺勤現象變得很普遍，許多公司會事先准許員工請休，並同意最後一分鐘致電請病假。調查顯示，23%的經理人也計劃不上班或晚到班。

至於在超級盃比賽進行時必須輪班的人，雖然出勤，卻很可能心不在焉。約2,190萬人說，會在周日工作時觀看超級盃。另有5,180萬人承認，在超級盃後的周一，生產力較低。

The Workforce Institute執行總監Jarik Conrad表示：「我們都是人，都有工作以外的生活。」