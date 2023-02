「舞棍俱樂部3」北美周末票房奪冠 2、3名都是詹姆斯卡麥隆

舞棍俱樂部3」登頂北美周末票房。(美聯社)

儘管口碑低開,「舞棍俱樂部3」(Magic Mike's Last Dance)仍成功登頂最新一期北美周末票房排行榜。 據票房統計網站boxofficemojo2月12日發佈的電影 市場數據,28部影片北美周末票房(2月10日至12日)約得4944萬美元,與前一周末相比縮水約39%。

10日亮相的「舞棍俱樂部3」是本期北美周末票房十強唯一新片,以約820萬美元首映周末票房拔得頭籌。這部喜劇劇情片是美國影星查寧塔圖(Channing Tatum)主演「舞棍俱樂部」系列第三部。第一部「舞棍俱樂部」(Magic Mike)於2012年推出,收獲約1.67億元總票房。三年後的「舞棍俱樂部2」(Magic Mike XXL),無論票房還是口碑均不及前作。此次「舞棍俱樂部3」時隔多年重出江湖,反響再度下滑。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.0、MTC評分51、爛番茄新鮮度46%,其中後兩項評分在該三部曲中墊底。

詹姆斯卡麥隆執導的「阿凡達2」、「鐵達尼號」包辦周末票房二、三名。(美聯社)

已連映9周的「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)排名回升,以約688萬美元周末票房從上期榜單第三位升至本輪排名次席。詹姆斯卡麥隆(James Cameron)執導的這部奇幻動作片北美累計票房近6.47億美元,位列北美票房總排行榜第10名。加上海外市場,該片迄今總票房逾22.13億美元,居全球票房總排行榜第4位。

在全球票房總排行榜上暫時小幅領先於「阿凡達:水之道」的「鐵達尼號」(Titanic),10日重返大銀幕。這部同樣是詹姆斯卡麥隆執導的愛情劇情片自1997年12月首映後風靡一時,此次重新亮相,以約640萬美元周末票房摘得本期榜單季軍。

由珍方達等影壇老將主演的喜劇劇情片「追星奶奶團」(80 for Brady),第二個上映周末票房環比下跌約52%,以約600萬美元從上期榜單亞軍退居本輪排名第4位。奈特沙馬蘭執導的懸疑恐怖片「敲敲門」(Knock at the Cabin),第二個上映周末票房環比下跌約61%,以約550萬美元從上期榜單冠軍降至本輪排名第5位。

此外,喜劇劇情片「超難搞先生」(A Man Called Otto)、驚悚劇情片「人肉搜索2」(Missing)、科幻驚悚片「窒友梅根 」(M3gan)和驚悚動作片「迫降危機 」(Plane)依次分享本期北美周末票房十強其他席位。