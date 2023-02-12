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「舞棍俱樂部3」北美周末票房奪冠 2、3名都是詹姆斯卡麥隆

中新社／洛杉磯12日電
舞棍俱樂部3」登頂北美周末票房。(美聯社)
舞棍俱樂部3」登頂北美周末票房。(美聯社)

儘管口碑低開，「舞棍俱樂部3」（Magic Mike's Last Dance）仍成功登頂最新一期北美周末票房排行榜。 據票房統計網站boxofficemojo2月12日發佈的電影市場數據，28部影片北美周末票房（2月10日至12日）約得4944萬美元，與前一周末相比縮水約39%。 

10日亮相的「舞棍俱樂部3」是本期北美周末票房十強唯一新片，以約820萬美元首映周末票房拔得頭籌。這部喜劇劇情片是美國影星查寧塔圖（Channing Tatum）主演「舞棍俱樂部」系列第三部。第一部「舞棍俱樂部」（Magic Mike）於2012年推出，收獲約1.67億元總票房。三年後的「舞棍俱樂部2」（Magic Mike XXL），無論票房還是口碑均不及前作。此次「舞棍俱樂部3」時隔多年重出江湖，反響再度下滑。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.0、MTC評分51、爛番茄新鮮度46%，其中後兩項評分在該三部曲中墊底。 

詹姆斯卡麥隆執導的「阿凡達2」、「鐵達尼號」包辦周末票房二、三名。（美聯社）
詹姆斯卡麥隆執導的「阿凡達2」、「鐵達尼號」包辦周末票房二、三名。（美聯社）

已連映9周的「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）排名回升，以約688萬美元周末票房從上期榜單第三位升至本輪排名次席。詹姆斯卡麥隆（James Cameron）執導的這部奇幻動作片北美累計票房近6.47億美元，位列北美票房總排行榜第10名。加上海外市場，該片迄今總票房逾22.13億美元，居全球票房總排行榜第4位。 

在全球票房總排行榜上暫時小幅領先於「阿凡達：水之道」的「鐵達尼號」（Titanic），10日重返大銀幕。這部同樣是詹姆斯卡麥隆執導的愛情劇情片自1997年12月首映後風靡一時，此次重新亮相，以約640萬美元周末票房摘得本期榜單季軍。 

由珍方達等影壇老將主演的喜劇劇情片「追星奶奶團」（80 for Brady），第二個上映周末票房環比下跌約52%，以約600萬美元從上期榜單亞軍退居本輪排名第4位。奈特沙馬蘭執導的懸疑恐怖片「敲敲門」（Knock at the Cabin），第二個上映周末票房環比下跌約61%，以約550萬美元從上期榜單冠軍降至本輪排名第5位。 

此外，喜劇劇情片「超難搞先生」（A Man Called Otto）、驚悚劇情片「人肉搜索2」（Missing）、科幻驚悚片「窒友梅根 」（M3gan）和驚悚動作片「迫降危機 」（Plane）依次分享本期北美周末票房十強其他席位。 

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