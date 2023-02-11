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台灣妹奪日本大胃王亞軍 超狂紀錄5分鐘吃208碗蕎麥麵

聯合新聞網／ 即時報導
大胃王小慧。(取材自臉書)
大胃王小慧。(取材自臉書)

日本岩手縣花卷市今年舉辦第65屆「元祖一口麵全日本大賽」，其中來自台灣的「小慧」，在短短五分鐘吃完208碗蕎麥麵，不僅拿下個人賽女子組第二名的佳績，還獲得大會特別頒發「技能賞」表揚。

日本岩手縣花卷市每年二月都會舉行「元祖一口麵全日本大賽」，目前已經來到第65屆，賽制分成小學生組、團體組、個人組等不同組別。而「一口麵」是比誰能在五分鐘內吃下最多碗蕎麥麵（一碗約是一口的份量），吃的時候會有給麵員在旁邊服務，每吃完一口就會馬上倒入新的一口，如果吃飽決定停止，就要用最快速度把碗蓋蓋上。

「元祖一口麵全日本大賽」吸引世界各地的大胃王選手參加，來自台灣的「小慧」今年總共吃了208碗，在個人賽女子組排名第二，冠軍選手則吃下228碗。除此之外，小慧也獲得大會頒發特別獎「技能賞」表揚，整體表現非常優秀。

對此，小慧11日在臉書粉專「小慧就愛吃」發文，透露這次比賽是史上最緊張的一次，因為除了比胃容量，也考驗每個人的速度與技巧，再來就是跟給麵員的默契，尤其在一個人生地不熟的地方比賽，自己的心情也特別複雜，「這次得到了女子組的第二名，還拿到『技能賞』超開心的，很感謝大家的支持與鼓勵，給我滿滿的力量努力衝刺，我會再精進自己繼續加油的！fighting」。

事實上，小慧過去就曾經參加過很多次大胃王比賽，像是17分鐘完食3.5公斤的無敵大盛日式炒麵、24分鐘吃完8個奮起湖便當、26分鐘解決重達3公斤多的55顆大燒賣、42分鐘挑戰成功12公斤爌肉飯、50分鐘內吃完105支戰斧豬排等，都讓許多店家和外界超級佩服。

來源：小慧就愛吃

日本 臉書

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