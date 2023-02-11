土國地震搜救犬受傷滲血 網質疑「沒穿鞋」引內行解釋

土耳其強震現場救災現場，一隻德國救援隊搜救犬Boom在搜救期間受傷，兩隻腳不斷滲血，領犬員在第一時間為其處理傷口和包紮。（取材自臉書）

土耳其和敘利亞強震罹難人數至少超過2.1萬人，搜救行動持續中，其中也派出許多搜救犬救援，不過傳出有搜救犬在救災時受傷，腳不斷滲出血，引起網友質疑「為什麼不給搜救犬不穿鞋？」

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臉書 粉專「Rettungshundestaffel Traun」貼出土耳其強震現場救災現場的照片，搜救犬也賣力地在瓦礫堆中執行搜索任務，一隻德國 救援隊搜救犬Boom在搜救的期間受了傷，從照片中可以看到牠的兩隻腳不斷滲血，領犬員在第一時間為其處理傷口和包紮。

照片也經臉書粉專「Tyfd-K9桃園搜救犬隊」轉發，不少網友看到後感到心疼，紛紛喊「為什麼不能穿鞋！太難過」、「好希望牠們能夠穿個鞋子」、「傷口一定很痛，希望早日康復」、「想捐鞋給狗狗」。

對此，有內行的網友解釋「根據國際搜救犬組織規定，並沒強制搜救犬穿鞋，一般都是交給現場領犬員判斷，主要是穿鞋會對狗狗造成壓力，會讓牠們無法掌握地形且沒有辦法牢牢抓住地面行走，另外長時間的穿鞋會無法散熱，讓體溫升高，反而更容易造成意外，相信專業準沒錯，領犬員都比各位網友更在乎搜救犬的安危」、「如果評估太危險就不會讓他們進入，會先清掉一些碎石瓦礫，所以受傷通常是進入較隱密的地方搜索才導致，穿鞋子也會讓狗狗抓地力不穩更容易受傷」。