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彈琴唱歌樣樣精 美女音樂家解放身材 網驚：大有才華

聯合新聞網／即時報導
來自柏林的年輕音樂家韋拉諾，擅長以豎琴、鋼琴結合人聲創作樂曲。(取自Instagram)
來自柏林的年輕音樂家韋拉諾，擅長以豎琴、鋼琴結合人聲創作樂曲。(取自Instagram)

音樂可以陶冶性情，讓人在忙碌的生活中獲得快樂，但要同時會彈琴又會唱歌，不下一番苦功練習可不是尋常人能做到的事。有網友分享正妹音樂家，除了彈琴歌唱外，一系列「畫風驟變」的照片讓鄉民紛紛暴動，驚呼連連「大有才華」。

一名網友以「很有才華的女孩」為題發文，首先看到三張彈奏電子琴、豎琴以及在錄音室唱歌的照片，一開始只讓人以為是少見的音樂才女。

來自柏林的年輕音樂家韋拉諾，擅長以豎琴、鋼琴結合人聲創作樂曲。(取自Instag...
來自柏林的年輕音樂家韋拉諾，擅長以豎琴、鋼琴結合人聲創作樂曲。(取自Instagram)

想不到照片畫風突然驟變，原PO冷不防曬出女主角多張身穿蕾絲的性感照片，只見她隨意散開及胸的長髮，淡粉色內衣襯托出雪白的肌膚，凹凸有致的身材更令人不知該把目光放在何處。

來自柏林的年輕音樂家韋拉諾，擅長以豎琴、鋼琴結合人聲創作樂曲。(取自Instag...
來自柏林的年輕音樂家韋拉諾，擅長以豎琴、鋼琴結合人聲創作樂曲。(取自Instagram)

文末原PO還附上兩段照片女主角自彈自唱的影片，清澈歌聲讓他忍不住讚嘆「真有才華」。

來自柏林的年輕音樂家韋拉諾，擅長以豎琴、鋼琴結合人聲創作樂曲。(取自Instag...
來自柏林的年輕音樂家韋拉諾，擅長以豎琴、鋼琴結合人聲創作樂曲。(取自Instagram)

貼文曝光後引起許多網友熱議，「我服，真是大有才華」、「我只在意她的…」、「超過100分」、「她真的唱得很好聽耶」。

另外有鄉民找出女主角名為韋拉諾（Agnes Verano），是一名來自柏林的音樂家，擅長透過鋼琴、豎琴以及人聲創作音樂。雖然韋拉諾剛起步，Instagram僅有2.1萬名粉絲，但已可透過串流音樂平台欣賞她創作的歌曲。

來源：Agnes Verano

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