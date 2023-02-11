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好市多衛生紙熱銷 新手媽發現「育兒新功能」

聯合新聞網／即時報導
好市多示意圖。（本報資料照片）
好市多示意圖。（本報資料照片）

好市多有許多好物，總是吸引大批人潮前往採購。其中好市多自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）衛生紙，是許多人的必買生活用品，有一名新手媽媽分享，她發現衛生紙的新功能「寶寶圍欄」，她想說實驗看看，兩周過去了仍推不倒穩穩服役中，引起熱烈迴響。

一名新手媽媽在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」貼文分享好市多衛生紙新功能，她表示寶寶9個月大到處爬到處扶站，媽媽一直要盯著感到心很累，於是抱持的實驗精神，買了六大包衛生紙來當圍欄，結果有意外的收穫。

新手媽媽用好市多衛生紙當寶寶圍欄，兩周過去仍相當穩固。（取材自Costco好市多...
新手媽媽用好市多衛生紙當寶寶圍欄，兩周過去仍相當穩固。（取材自Costco好市多商品經驗老實說）

她把衛生紙全部用封箱膠帶黏起來加強，側邊寶寶最愛扶的地方，再買一箱飲料加強穩固，寶寶過渡期中都可以在裡面安全玩樂，目前實驗兩周了，衛生紙圍欄還推不倒，穩穩服役當中。

此文貼出引起熱烈迴響，不過許多爸媽認為，「這個沒多久就爬過去了，新手爸媽的實驗精神贏不了新手寶寶的探險精神的，選我正解」、「我們原本也這樣弄，可是後來發現寶寶會吃手又摸衛生紙牆，而且紫色的地方會掉色，擔心塑化劑問題最後還是買了圍欄」、「建議還是乖乖買圍欄吧⋯」。

也有人分享，「這招我用過三個女兒了，因為很重所以很穩，拆掉之後再慢慢消化非常實用」、「我也是這樣，然不美觀，但就像妳講的，長大了不需要衛生紙還可以拿來再用，而柵欄就真的很佔空間⋯因為兩個我都有」、「未來彌月禮新選擇？」、「非常好的方法，筆記中」。

好市多 臉書 Costco

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