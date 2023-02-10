為拍富士山美照「亂闖馬路」 居民困擾報警 2國遊客被點名

位於山梨縣富士吉田市中央商圈的十字路口是遊客的熱門打卡景點，社群媒體經常見到該點美照。（圖／讀者提供、Instagram）

近期有越來越多人到日本 旅遊，冬天山頭有著白雪的富士山，是社群媒體 常見的拍照打卡點，不過日本「讀賣新聞」報導，山梨縣富士吉田市有一處能將富士山作為拍照背景的路口，有許多外國遊客作出危險拍照的舉動，讓當地居民困擾到報警，台灣與泰國 遊客都被點名。

根據日本「讀賣新聞」10日報導，位於山梨縣富士吉田市中央商圈的十字路口，有昭和感的街道，能欣賞到富士山的壯麗景色，不少遊客將它作為背景拍下美照，成為一大打卡聖地，社群媒體上不時就能看到這場景的美照。

能見到雄偉富士山的十字路口，其實車流量很大，附近還有學校，遊客不停的到馬路中間拍照，讓當地居民感到困擾。（圖／讀者提供）

市長堀內茂日前在記者會上指出，從去年11月開始，有許多外國遊客會在馬路中間拍照，作出如跳躍等危險舉動，不少行經讓當地駕駛猛按喇叭，居民也覺得困擾報警。

根據消息來源稱，週末約有上千人湧入該地區，主要是來自台灣和泰國的遊客，雖然沒有發生事故，但是帶孩子跑到馬路上拍照的遊客屢見不鮮，讓他們看了相當擔憂。

其實該拍照點從2019年左右開始，也就是疫情流行前就開始了，中間平靜了一段時間，最近因外國遊客又開始造訪，照片上傳社群媒體後，又引起注目。

一名經營日用品店的66歲老闆說，很開心有很多外國遊客光顧，但是想提醒大家小心，不該因為事故而受傷，並且擔憂如果來的是一批中國遊客，如何應對將是個問題。當地警局也表示會加強附近巡邏，並且在社群媒體發布英文和中文警告。