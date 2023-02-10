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房東對金魚收錢 她每月多付15元寵物租金 兩派網友吵翻

聯合新聞網／ 即時報導
金魚示意圖。(Ingimage)
金魚示意圖。(Ingimage)

有些租屋處對於飼養寵物設下重重規定，一名女租客分享房東正對牠的寵物金魚收租金，除了一次性的200美元，每個月還要再付15美元的費用，引起網友討論根本是在巧立名目多收費。

租屋族妮可（Nic）在抖音拍片分享親身經驗，截圖指出房東正對牠的寵物金魚收租金，除了一次性的200美元，每個月還要再付15美元的寵物月租金。雖然房東允許讓房客飼養魚類，但條文規定不得具有攻擊性的魚種，讓網友酸說「難怪沒人養鯊魚」、「怕地毯被咬壞」。

影片下方引來數百則留言討論，許多網友留言痛批房東實在太過分，「先把我的寵物石頭藏起來」「接下來就是植物租金了」「他們會為了錢做出任何事」。

不過有另一派網友表示收取金魚租金或許相當合理。如果水箱有過濾器跟燈，在房東負擔電費的前提下，長期運轉確實是一筆金額。又或者魚缸破裂淹水造成家具損壞，這樣的收費似乎不無道理。

@nicr__ They’re now charging pet rent for fishes? #speachless #landlords #petrent  #goldfish #greenscreen #capitalism ♬ original sound - Nic

租金 房東 抖音

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