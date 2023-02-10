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12星座「最容易轉職」排行榜 這星座「就愛挑戰」

聯合新聞網／即時報導
不同星座的人，對於轉職的態度也不同。(取材自ingimage)
不同星座的人，對於轉職的態度也不同。(取材自ingimage)

在外工作上班，難免會遇到不如意。有的人認為現在工作不適合自己，就會選擇另謀高就。日本網站「占TV」近來就排名12星座，看誰是容易經常轉職的人。

第12名 魔羯座

魔羯座思考傳統，會希望選定一個工作後，就一直做到退休為止。

第11名 天蠍座

天蠍座善於忍耐，即使對職場有所不滿，也不會輕易離開。

第10名 天秤座

天秤座重視人際關係，一旦和職場的人打成一片後，就不會有換工作的想法。

第9名 獅子座

獅子座的人怕麻煩，認為與其轉職，不如繼續本來的工作。

第8名 巨蟹座

巨蟹座重視家庭，因此無論找工作還是轉職，都會希望回到故鄉的單位。

第7名 處女座

處女座經常努力拼到許多證照資格，因而獲得公司重用，於是就不易轉職。

第6名 牡羊座

牡羊座喜歡獨立自主，為了能夠自行創業，會希望能盡量多體驗各種職場，因此不停地轉職。

第5名 射手座

比起工作，射手座更重視私人時間。因此會透過轉職，找尋最少加班、有充分時間能運用的職場。

第4名 金牛座

金牛座的人重視財富，當碰到有更好的薪資條件，就會立刻換工作。

第3名 雙魚座

雙魚座很注重人際關係。如果是一個上司經常罵人，或者同僚之間相處不好的職場，就會選擇果斷放棄，以免因為糟糕的人際關係，影響了自己的情緒。為了找尋能夠令人安心的職場，就會不斷轉職。

第2名 雙子座

雙子座喜新厭舊，當他們對一個工作已經失去熱忱時，就會開始尋找下一個感興趣的目標。否則日復一日處理類似的事務，人際關係也沒有太大突破，可是會悶死他們的，因此辭呈也是說給就給。

第1名 水瓶座

水瓶座積極進取，如果發現在職場裡頭，已經沒什麼值得學習的地方了，就會決定另謀高就，到新天地進行挑戰。因為重視自我成長，早已在不知不覺間累積了相當實力，所以想找份新工作，往往也不是難事。

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