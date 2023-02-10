12星座「最容易轉職」排行榜 這星座「就愛挑戰」

不同星座的人，對於轉職的態度也不同。(取材自ingimage)

在外工作上班，難免會遇到不如意。有的人認為現在工作不適合自己，就會選擇另謀高就。日本 網站「占TV」近來就排名12星座，看誰是容易經常轉職的人。

第12名 魔羯座

魔羯座思考傳統，會希望選定一個工作後，就一直做到退休 為止。

第11名 天蠍座

天蠍座善於忍耐，即使對職場有所不滿，也不會輕易離開。

第10名 天秤座

天秤座重視人際關係，一旦和職場的人打成一片後，就不會有換工作的想法。

第9名 獅子座

獅子座的人怕麻煩，認為與其轉職，不如繼續本來的工作。

第8名 巨蟹座

巨蟹座重視家庭，因此無論找工作還是轉職，都會希望回到故鄉的單位。

第7名 處女座

處女座經常努力拼到許多證照資格，因而獲得公司重用，於是就不易轉職。

第6名 牡羊座

牡羊座喜歡獨立自主，為了能夠自行創業，會希望能盡量多體驗各種職場，因此不停地轉職。

第5名 射手座

比起工作，射手座更重視私人時間。因此會透過轉職，找尋最少加班、有充分時間能運用的職場。

第4名 金牛座

金牛座的人重視財富，當碰到有更好的薪資條件，就會立刻換工作。

第3名 雙魚座

雙魚座很注重人際關係。如果是一個上司經常罵人，或者同僚之間相處不好的職場，就會選擇果斷放棄，以免因為糟糕的人際關係，影響了自己的情緒。為了找尋能夠令人安心的職場，就會不斷轉職。

第2名 雙子座

雙子座喜新厭舊，當他們對一個工作已經失去熱忱時，就會開始尋找下一個感興趣的目標。否則日復一日處理類似的事務，人際關係也沒有太大突破，可是會悶死他們的，因此辭呈也是說給就給。

第1名 水瓶座

水瓶座積極進取，如果發現在職場裡頭，已經沒什麼值得學習的地方了，就會決定另謀高就，到新天地進行挑戰。因為重視自我成長，早已在不知不覺間累積了相當實力，所以想找份新工作，往往也不是難事。