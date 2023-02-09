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「男友空氣」汙染？她抱怨睡男友家馬上頭皮油、皮膚爛

聯合新聞網／即時報導
泰勒說自己只要去男友家留宿，就會受到「男友空氣」汙染。（截圖自TikTok）
泰勒說自己只要去男友家留宿，就會受到「男友空氣」汙染。（截圖自TikTok）

近期一名女子拍影片分享，她發現自己只要接觸到「男友空氣」皮膚就會開始變差，連髮質都會連帶受到影響，沒想到影片吸引不少網友熱烈回應，紛紛分享自己受到「男友空氣」影響的經驗。

據紐約郵報（New York Post）報導，22歲的泰勒（Taylor Donoghuee）日前在TikTok上分享，自己去年在男友位於紐約的公寓住了一陣子，但那段時間常常覺得自己「很髒」。一開始她以為是因為搬到不同城市居住，是紐約的空氣影響，但後來她才發現是「男友空氣」造成的汙染。

泰勒在影片中提到，當時她就算前一晚有洗澡，隔天起來還是覺得全身都很髒。住在男友家的這段時間，她的頭髮變得特別油膩，膚質也變差，讓她沒辦法好好上妝。

她在影片標題附上標籤#boyfriendair（男友空氣），光是這個標籤就有1800萬次的點閱率，有不少網友也在TikTok上分享自己的經驗。一名網友就說，她跟男友才見面沒多久，就開始長痘痘、臉變腫，就連頭髮看起來都像很久沒洗一樣的蓬亂。

不少網友認為，有可能是男友沒有定期清理床單、枕頭等物品，才會造成「男友空氣」汙染。

不過一名美容師受訪時表示，女性的皮膚本來就很容易受到外在習慣影響。住在男友家時的飲食習慣、清潔習慣都跟平常不一樣，可能是沒有那麼常卸妝洗臉，或是更常外食，都會對皮膚造成影響。她也建議，在外宿期間要盡量保持相同的護膚習慣，並維持健康的飲食。

@taylordonoghuee

I was truly shook to see other ppl also related to this😭💀 #boyfriendair

♬ original sound - Taylordonoghuee

TikTok

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