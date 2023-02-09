日寺廟珍藏「300年前人魚木乃伊」真相揭曉是假貨

一座寺院收藏了一尊300年前的「傳說美人魚木乃伊」，真身曝光吸引不少網友與專家熱議，但專家實際研究後發現這具木乃伊並不是真的，只是一種魚類跟黏土的縫合怪而已。(影片截圖)

美人魚是不少傳說中都會出現的幻想種生物，但他們究竟是否存在一直是個謎。日本 有一座寺院收藏了一尊300年前的「傳說美人魚木乃伊」，近日真身曝光吸引不少網友與專家熱議，但專家實際研究後發現這具木乃伊並不是真的，只是一種魚類跟黏土的縫合怪而已。

根據朝日新聞報導，日本岡山縣淺口市一間名叫圓珠院(円珠院)的寺廟有一個相當特殊的館藏品，是一具300年前出土的「美人魚木乃伊」，這具木乃伊在18世紀江戶時代元文年間(約西元1736年至1741年)被當地漁民在土佐海域撈到，轉手後便由圓珠院寺方收藏。

來源：朝日新聞

該具美人魚木乃伊在圓珠院保管了300多年，真實性一直存在疑問，不少專家學者也對此進行研究。日本倉敷藝術科學大學人員、岡山民族學會理事長木下浩及倉敷自然歷史博物館 的研究人員組成團隊，針對美人魚木乃伊的真偽進行研究，發現其實根本就不是真正的美人魚，而是由黏土、石膏、紙、布等材料及石首魚類(黃花魚)的身體所拼接而成的縫合怪。

研究結果顯示，該美人魚木乃伊下半身魚形的組成成分是黃花魚的鱗片跟魚皮，內部被布及棉花塞滿，上半身則是由紙、布、黏土及石膏捏出來的，最後覆蓋一層河豚皮、不明哺乳類的毛髮及肉食性魚類的尖牙就做出來了。研究團隊相關人員指出，雖然這是一個縫合怪，但因為古人製造的手法相當精巧，沒對內容物進行研究根本不會發現是假貨。

研究人員為了確定美人魚木乃伊誕生的年份，使用放射性碳定年法檢測 魚尾部的黃花魚鱗片，又發現了驚人的事實，魚鱗片的年代大概是在19世紀末期，而非是在18世紀就出現。研究結果公布後讓不少網友相當震驚，圓珠院寺廟的住持柆田宏善說，雖然已經被檢測出不是真實的，但這個人魚木乃伊終究還是使用有生命的生物材料製作，「所以我想向製作它的人傳達心意」。