日寺廟珍藏「300年前人魚木乃伊」真相揭曉是假貨
美人魚是不少傳說中都會出現的幻想種生物，但他們究竟是否存在一直是個謎。日本有一座寺院收藏了一尊300年前的「傳說美人魚木乃伊」，近日真身曝光吸引不少網友與專家熱議，但專家實際研究後發現這具木乃伊並不是真的，只是一種魚類跟黏土的縫合怪而已。
根據朝日新聞報導，日本岡山縣淺口市一間名叫圓珠院(円珠院)的寺廟有一個相當特殊的館藏品，是一具300年前出土的「美人魚木乃伊」，這具木乃伊在18世紀江戶時代元文年間(約西元1736年至1741年)被當地漁民在土佐海域撈到，轉手後便由圓珠院寺方收藏。
來源：朝日新聞
該具美人魚木乃伊在圓珠院保管了300多年，真實性一直存在疑問，不少專家學者也對此進行研究。日本倉敷藝術科學大學人員、岡山民族學會理事長木下浩及倉敷自然歷史博物館的研究人員組成團隊，針對美人魚木乃伊的真偽進行研究，發現其實根本就不是真正的美人魚，而是由黏土、石膏、紙、布等材料及石首魚類(黃花魚)的身體所拼接而成的縫合怪。
研究結果顯示，該美人魚木乃伊下半身魚形的組成成分是黃花魚的鱗片跟魚皮，內部被布及棉花塞滿，上半身則是由紙、布、黏土及石膏捏出來的，最後覆蓋一層河豚皮、不明哺乳類的毛髮及肉食性魚類的尖牙就做出來了。研究團隊相關人員指出，雖然這是一個縫合怪，但因為古人製造的手法相當精巧，沒對內容物進行研究根本不會發現是假貨。
研究人員為了確定美人魚木乃伊誕生的年份，使用放射性碳定年法檢測魚尾部的黃花魚鱗片，又發現了驚人的事實，魚鱗片的年代大概是在19世紀末期，而非是在18世紀就出現。研究結果公布後讓不少網友相當震驚，圓珠院寺廟的住持柆田宏善說，雖然已經被檢測出不是真實的，但這個人魚木乃伊終究還是使用有生命的生物材料製作，「所以我想向製作它的人傳達心意」。
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