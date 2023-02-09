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若重回25年前拍「鐵達尼號」導演：我會把蘿絲木板做更小

中央社／洛杉磯8日綜合外電報導
「鐵達尼號」結局多年來被影迷爭論不已，女主角亦常被嘲諷為「太胖害死愛人」。（取材自IMDb）
「鐵達尼號」結局多年來被影迷爭論不已，女主角亦常被嘲諷為「太胖害死愛人」。（取材自IMDb）

詹姆斯柯麥隆（James Cameron）執導的經典電影「鐵達尼號」今年2月將會25週年重映。詹姆斯柯麥隆表示，儘管他新做的科學實驗顯示男主角傑克有機會活下，但他仍會讓這個角色犧牲。

法新社報導，詹姆斯柯麥隆請國家家地理頻道（National Geographic）在一檔新紀錄片實驗男主角傑克的遭遇。紀錄片找來2名特技演員模擬男、女主角傑克與蘿絲，並精確複製電影裡兩人落海後抓住的木門，在一個注入冰水的大水箱裡實驗。特技演員身上裝有溫度計檢測身體多快會失溫。

來源：National Geographic

第一個測試情境比照電影所演，模擬得出傑克確實會死；但第二個實驗情境發現，兩人有機會雙雙上到那片木門，且讓下半身離開水面。

詹姆斯柯麥隆說：「他（傑克）是有機會成功撐到救生艇折返。這（實驗結果）代表翻案嗎？傑克或許活得下來，但中間變數太多。」

「鐵達尼號」電影結局始終是影史上最熱烈討論的話題之一，部分影迷堅信若傑克能與蘿絲一起上到木門，不必然會死。

如今再被問到若時光倒回25年前讓他重拍這部電影時會做出何種改變，詹姆斯柯麥隆卻打趣地說：「根據今日我所知道的各種情況，我一定會把那片木門再做得更小，這點無庸置疑。」

詹姆斯柯麥隆在一場電影重映的記者會上告訴媒體，為何鐵達尼號沉沒事件能永遠成為人們的話題，像傑克這樣的犧牲就是其中一例。

他說：「鐵達尼號之後還有更慘的悲劇，我指的是像一次世界大戰，有數千萬人死難，還有二戰等....但鐵達尼號卻能歷久不衰，已近乎神話、小說般，我覺得是愛、犧牲與人性光明等所造就。」

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