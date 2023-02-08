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「壽司郎屁孩」退學了 鄰居爆料近況：全家人面容憔悴

聯合新聞網／ 即時報導
「壽司郎屁孩」近來被爆料已經自願退學了。(取材自推特)
「壽司郎屁孩」近來被爆料已經自願退學了。(取材自推特)

日本連鎖迴轉壽司名店「壽司郎」惡搞風波至今仍未平息，犯下過錯的金髮少年，至今仍是輿論撻伐的對象，本名與學校等基本資料，也已經被網友肉搜公布在網路上了。近來日媒爆料，表示這位少年因為不堪其擾，已經決定退學。

根據日本媒體「NEWSポストセブン」報導，這名少年就讀於岐阜縣的某所公立高中。附近鄰居表示，少年是位平時會幫忙下田乖孩子，而且平時也都是黑頭髮。但因為放寒假的關係，他特別向父母懇求，所以才會染成金髮。只是沒想到除了染髮之外，竟然還犯下如此嚴重的惡作劇。

自從事件爆發以來，少年就讀的高中就不斷接到抗議電話，鄰居也指出近來看到少年及他的雙親，面容都顯得相當憔悴。為了不給學校添麻煩，似乎已經決定自願退學了。

至於壽司郎官方，則在1月31日向警方報案。儘管少年一家曾經登門謝罪，但官方目前仍採取刑事、民事兩方面都要究責的態度。壽司郎企業本身，也因為這起事件被懷疑品管不周，並且事件後加強監視客人是否做出不當行為，因而遭到用餐民眾的抗議。目前壽司郎決定停止「迴轉壽司」的服務形式，只在客人點餐後才送餐。顯然少年的惡作劇，除了經濟層面以外，還有造成許多影響。

日本

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