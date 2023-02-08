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瑪利歐之後…俄羅斯方塊也要推電影版 而且還是限制級

聯合新聞網／即時報導
「俄羅斯方塊」將推出電影，引發網友討論。（取材自俄羅斯方塊官方推特）
「俄羅斯方塊」將推出電影，引發網友討論。（取材自俄羅斯方塊官方推特）

近期除了瑪利歐即將推出電影「超級瑪利歐兄弟電影版」之外，就連「俄羅斯方塊」也要推出電影，電影即將在3月舉辦首映，並於蘋果串流平台「APPLE TV+」上映，除此之外，本部電影使用的語言還被評為「限制級」。許多網友見到消息後，紛紛表示「是I和L方塊當主角嗎？」、「接下來會有俄羅斯方塊的音樂劇嗎？」引起話題。

近日「超級瑪利歐兄弟」電影釋出預告，引起許多網友討論，沒想到又有另一部話題大作即將上映！根據俄羅斯方塊（@Tetris_Official）官方推特發文，近期俄羅斯方塊將推出屬於自己的原創電影。

根據「Nintendo Life」報導，該電影即將在3月10日至19日於德州舉行首映，接著也將在Apple的串流平台APPLE TV+上映。此電影會出現的對話也被評為「限制級」。

許多網友看到消息後，紛紛表示「希望這是一部以L方塊為主角的電影」、是I和L方塊當主角嗎？」、「接下來會有俄羅斯方塊的音樂劇嗎？」。也有網友表示，其實早就已經有俄羅斯方塊的電影，是由在YouTube上爆紅的法國惡搞狂人Rémi Gaillard上傳的「真人俄羅斯方塊」影片，內容逗笑許多網友。

根據俄羅斯方塊官方推特表示，這部電影取材自真實故事，由演員泰隆艾格頓（Taron Egerton）飾演「俄羅斯方塊」公司的創始人亨克羅傑斯（Henk Rogers），網友也表示「這看起來更像是紀錄片，而不會是亞當山德勒主演的『世界大對戰』（Pixels）」、「我差一點以為這會是『世界大對戰2』」，也有網友澄清「這不是紀錄片，而是基於真實故事拍攝關於俄羅斯方塊的版權爭奪故事，很值得期待。」

電影 俄羅斯 推特

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