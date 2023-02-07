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心碎…土耳其強震後 父坐廢墟旁緊握15歲亡女手

85歲夫比自己72歲爺爺還老 24歲的她甜喊：要共組家庭

聯合新聞網／即時報導
米芮珂和85歲的查爾斯墜入愛河，決定結婚共組家庭。（取材自Instagram）
米芮珂和85歲的查爾斯墜入愛河，決定結婚共組家庭。（取材自Instagram）

一名女子在工作時與85歲的丈夫相遇，進而墜入愛河交往。雖然丈夫的年紀比自己的爺爺還大，但女子卻不畏他人眼光，決定與他共組家庭。

據紐約郵報（New York Post）報導，今年24歲的米芮珂（Miracle Pogue）是在2019年時與丈夫相識的。當時米芮珂在洗衣店工作，認識了85歲的查爾斯（Charles）後，兩人很快就成為忘年之交，最後進而發展成交往關係。

米芮珂說，查爾斯一直都很活潑，所以她原本以為查爾斯只有6、70歲。某次兩人聊天時聊到生日，她才知道查爾斯是1937年生。米芮珂強調，對她來說不管查爾斯是55歲還是100歲都沒關係，因為她喜歡的是查爾斯這個人。

雖然查爾斯年紀比米芮珂的爺爺還大，但72歲的爺爺和45歲的媽媽都是打從一開始就支持兩人的戀情，只有47歲的爸爸堅決阻止兩人交往結婚。2020年查爾斯向米芮珂求婚，米芮珂的爺爺就說，只要這是她真的想做的事，家人就會支持她，也很為她開心，不過米芮珂的爸爸則抱持否定態度。

當時米芮珂告訴爸爸，如果他不願意參加婚禮，兩人就要斷絕關係，最後爸爸被米芮珂說服，答應先跟查爾斯見面。見到查爾斯後，爸爸終於同意兩人的婚事，兩人也真的步入禮堂結婚。

米芮珂說，雖然查爾斯總是展現的很有活力，但她有時候也會擔心查爾斯的身體健康。2022年查爾斯染上新冠病毒，當時她還一度以為會失去心愛的人，幸好後來查爾斯康復了。雖然米芮珂知道查爾斯一定會比自己早走，但兩人決定好好享受每一天，盡可能把握在一起的時光。

米芮珂希望透過試管嬰兒，為查爾斯生兩個寶寶。不過她也提到，她知道查爾斯的年紀可能會影響生育，因此對於生寶寶一事抱持著開放心態，如果最後真的行不通也沒關係。

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