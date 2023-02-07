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狗血劇真人版 她腦受傷失憶…以為男友是Uber司機

聯合新聞網／ 即時報導
奈許因為失憶不記得男友和女兒，必須持續接受治療和檢查。（截圖自TikTok）
奈許因為失憶不記得男友和女兒，必須持續接受治療和檢查。（截圖自TikTok）

加拿大一名女子某天撞傷了頭，但當下沒有多想就去睡午覺，沒想到睡醒後她便喪失記憶，連男友和女兒都不認得。

據紐約郵報（New York Post）報導，今年32歲的奈許（Nesh Pillay）在2022年10月時撞傷了頭。她在9歲時頭部就曾受過傷，後來也常常腦震盪，每次腦震盪的後遺症都愈來愈嚴重。這次受傷時她原本沒有多想，沒想到睡醒以後卻開始喪失記憶，甚至一度以為男友是Uber司機。

奈許去檢查時始終查不出病因，有些醫生認為可能是因為她經歷太多次腦震盪造成的，不過也有醫生認為是奈許有精神病問題。奈許在住院期間有至少五位精神科醫師替她診斷，確認她並不是精神疾病而忘記周遭的人，但所有醫師都不知道確切的病因。

奈許說，自己自從失憶以後就常常搞不清楚當時的年代，也會忘記其他朋友。這件事對她的男友和女兒影響最大，因為她和他們的互動沒辦法回到和之前一樣。奈許接受訪問時表示，男友在這段時間不離不棄，她認為男友沒有時間去處理自己「被遺忘」的創傷。

她也對女兒感到十分愧疚，因為有段時間她不認得女兒，都直接稱呼她「孩子」。不過奈許強調，雖然自己不記得為人父母的感覺，也沒有辦法像一般的父母一樣照顧她，但幸好家人常常出手幫忙，一起照顧她的小孩。

雖然喪失記憶造成生活非常多不便，奈許卻覺得十分感激。她表示，失去記憶當然不是件好事，但有很多人因頭部受傷過世，或是完全喪失記憶，因此她決定正面看待，也會持續就醫接受治療。

加拿大

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