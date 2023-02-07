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用松鼠緝毒 重慶培育首批6隻 將上工協助警破案

記者陳政錄／即時報導
重慶培育緝毒松鼠。（取材自上游新聞）
重慶培育緝毒松鼠。（取材自上游新聞）

過去警方慣用警犬緝毒，協助辦案，如今這份工作「松鼠」也可以勝任。據上游新聞報導，中國重慶市合川區公安局的刑警支隊，近日在該支隊的警犬大隊提供技術指導下，成功培訓出了中國第一批、共6隻「緝毒松鼠」，並已通過科研機構認證，即將上工協助警方破案。

報導稱，培育緝毒松鼠是中國國家重點研發計畫課題《新型緝毒動物培育及訓練方法與配套設備的研發》的子課題《緝毒鼠的培育及其配套裝備的研發與應用》。

因此，重慶市合川區公安局刑警支隊警犬大隊，於日前成功培育出了中國第一批緝毒松鼠，其選取的松鼠品種為魔王松鼠，首批共6隻，已通過相關科研機構認證。

該警犬大隊訓導員尹勁說，松鼠的嗅覺是相當靈敏的，只是以前在訓練囓齒動物方面技術不太成熟。他表示，透過大隊自主研發的技術、訓練系統，在應用於囓齒動物的搜毒訓練後，取得了非常好的效果，讓緝毒松鼠可以快速的識別毒品目標物。

媒體報導稱，與緝毒犬不同，由於松鼠體型較小、動作敏捷，更適合搜索一些環境較複雜的物流倉庫、快遞站等場所，或是在高處搜毒。經過訓練，松鼠會用抓撓的方式告訴訓導員，該處可能存在毒品。

緝毒松鼠培訓過程。（取材自上游新聞）
緝毒松鼠培訓過程。（取材自上游新聞）

公安 毒品

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