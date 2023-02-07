捨不得主人？鵝被當禮物送「哭到喘不過氣」她心碎退還

一名女子日前收到姐姐送給她的一車禮物，打開後車箱看到竟然有一隻活生生的大鵝哭到喘不過氣，女子推測應該是大鵝捨不得離開主人，最後決定將這隻鵝退還回去給姐姐，並告訴她別殺掉這隻鵝。（取材自微博）

萬物皆有靈。一名女子日前收到姊姊送給她的一車禮物，打開後車箱看到竟然有一隻活生生的大鵝哭到喘不過氣，女子推測應該是大鵝捨不得離開主人，最後決定將這隻鵝退還回去給姊姊，並告訴她別殺掉這隻鵝。

北京 一名網友2日發布一段短影片，一名女子收到二姊送來的一車禮物，打開來發現裡面有很多蔬菜 水果，但沒想到竟然還有一隻褐色大鵝被塑膠袋打包在裡面，女子看到大鵝蹲在車內發抖眼睛裡還不斷流出淚水，就像是不捨跟主人分開。

女子表示，當時打開汽車 後車廂看到一隻正在哭泣的褐色大鵝很驚訝，仔細看這隻鵝竟然在哭泣，眼淚像珍珠一樣不斷掉下來，或是可能被姊姊養久了對飼主產生感情，捨不得跟主人分開所以哭到喘不過氣來，「不忍心讓牠跟二姊分開，看了覺得很難受」。

最後女子決定將這隻大鵝退還回去給二姊，並叮囑對方不要殺掉這隻有靈性的鵝。大鵝哭泣的影片在網路上瘋傳，網友留言表示「應該不是捨不得主人，是知道自己快要死了所以哭了」、「這樣我絕對吃不下去，看到鵝在那邊哭誰捨得吃掉牠」、「這種有靈性的動物最好不要吃，吃了可能會被反噬」。