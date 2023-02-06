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葛萊美紅毯時尚 泰勒絲露小肚肚 前男友哈利驚險露點

娛樂新聞組／即時報導
泰勒絲。（歐新社）
泰勒絲。（歐新社）

音樂界最耀眼的明星5日把自己最厲害的時尚帶到葛萊美獎（Grammy Awards）紅毯，以大膽的色彩、緊身的款式、名牌的珠寶、透視禮服盛裝赴會。

如果想在紅毯上引人注目，亮色系包準吸睛。饒舌歌手麗珠（Lizzo）一襲綴滿巨大花朵的橘色D&G披風內搭同色系馬甲禮服，搭配桃色眼影、無指網眼手套霸氣登場。

饒舌歌手麗珠。（路透）
饒舌歌手麗珠。（路透）

泰勒絲（Taylor Swift）以兩件式綴有寶石的藍紫色卡瓦里（Roberto Cavalli）中空禮服優雅現身，巧妙呼應專輯名稱「午夜」（Midnights）。

曾與泰勒絲有一段情的哈利史泰爾斯（Harry Styles）再次挑戰「無性別穿搭」，一身彩色菱格紋吊帶褲裝，胸前兩點若隱若現，驚豔全場。

哈利史泰爾斯。（歐新社）
哈利史泰爾斯。（歐新社）

「菲董」菲瑞威廉斯（Pharrell Williams）一身紅皮革套裝外搭皮草大衣，戴著超閃鏡框的太陽眼鏡亮相。哈利史泰爾（Harry Styles）則可能不知道該挑什麼顏色穿，所以把所有顏色都穿上身了。

菲瑞威廉斯。（美聯社）
菲瑞威廉斯。（美聯社）

美國第一夫人吉兒拜登(Jill Biden)一身亮片禮服出席頒獎典禮擔任頒獎人，還露出香肩。英國歌后愛黛兒（Adele）一襲荷葉袖低胸酒紅禮服出場，盡顯高雅。

第一夫人吉兒拜登。（路透）
第一夫人吉兒拜登。（路透）

愛黛兒。（路透）
愛黛兒。（路透）

當然，也有一些明星選擇保守、但性感的黑色。奧莉維亞（Olivia Rodrigo）就搭上最近演藝圈紅毯常見的透視裝風潮，穿著若隱若現的及地黑色禮服性感現身。

奧莉維亞。（美聯社）
奧莉維亞。（美聯社）

哈利 拜登 威廉

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