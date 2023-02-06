入圍7次終與女兒奪葛萊美 蕭青陽：內心澎湃分享全世界

台灣設計師蕭青陽18年來七度入圍葛萊美獎，今年與女兒蕭君恬（右）合作的唱片包裝作品終於獲獎。他感謝家人、感謝祖先與淡蘭古道上的所有人。（中央社）

台灣設計師蕭青陽、蕭君恬父女檔作品奪下65屆葛萊美 （Grammy Awards）最佳唱片包裝。他回憶，第一次站在淡蘭古道的土地公廟，想著這條祖先走過的路，覺得自己好渺小、好年輕，想透過自己的力量，把這股內心澎湃分享給全世界。

56歲的蕭青陽牽著25歲的蕭君恬，今天又跑又跳、手舞足蹈的走上葛萊美獎的頒獎舞台。這是蕭青陽七次入圍 以來首次獲獎，距離首次入圍已經18年。

奪獎那一刻 跟女兒像兔子跳上台

蕭青陽領獎後說：「因為在台下坐太久了，我都覺得不會是我，今天超級美夢成真的，我跟恬恬手牽手，好像兔年的兔子一路跳上去。」

蕭青陽牽著女兒上台領獎，老婆王舒華、兒子蕭元愷在台下共享榮耀。他說入圍七次，最終以這張講述時代傳承、祖先之路、家庭之路、人生之路的專輯獲獎，真是最完美的結果。

台灣設計師蕭青陽(左)與女兒蕭君恬(右)奪下第65屆葛萊美獎「最佳唱片包裝獎」。（圖：台灣文化部提供）

獲獎作品是蕭青陽與蕭君恬為短片「淡蘭古道三部曲」製作的原聲專輯Beginningless Beginning。在這條歷史超過百年的古老步道 上，他安排傳統戲曲的樂師，現場演奏並錄下蟲鳴、鳥叫與溪水。

蕭青陽說，父親是現年80幾歲的麵包師傅，當年就是走在古道上，從新店、宜蘭去到花蓮，這條古道其實就是父親的路。這次製作專輯的過程中，蕭青陽帶著女兒，不只走在這條古道上，更與「手做步道」的志工團隊，參與修築步道。

蕭青陽分享第一次踏上步道的感動。他說自己站在步道的小土地公廟前，沉吟許久，「站在祖先之路上，我顯得很渺小、很年輕，我知道自己的能力有限，但也因此有了無限的可能性，想要用自己擅長的技術把內心的澎湃告訴所有人」。

蕭青陽說，步道有百年歷史，那些傳統戲曲的音樂更達千年之久，兩者結合在一起可以說是國寶。他希望藉著這張專輯，把這些小時候跟阿嬤一起在戲台下聽的音樂，記錄下來，「那些樂師跟我說，這些音樂都是世界遺產，如果沒有唱片記錄下來，它就消失了」。

這張關於先人的專輯出自家庭。蕭青陽的女兒蕭君恬從七歲還在讀幼稚園的時候，就陪著蕭青陽一起出席葛萊美獎典禮。如今18年後，蕭君恬參與了作品的製作，與爸爸一起成了得主。

專輯從傳統出發 與新時代碰撞

蕭青陽說，自己抱著維護古老傳統的角度出發，搭配上女兒新時代的想法，好像爸爸跟女兒一起做勞作一樣，碰撞出不同世代的火花。

蕭君恬說，從作品的開始到結束全程參與，最深的感觸是，創作一個作品最重要的不是美醜，或是技術上的色彩怎麼搭配，而是作品的故事要能感動觀眾。

台灣設計師蕭青陽（左二）與同為設計師的女兒蕭君恬（右二）以「淡蘭古道三部曲」專輯獲得美國流行音樂大獎葛萊美獎最佳唱片包裝獎。獲獎後，與太太王舒華（右一）、兒子蕭元愷（左一）合影。（中央社）

正就讀英國皇家藝術學院設計系的蕭君恬回顧，過去18年來六次陪著爸爸出席典禮，每次都握著手一起集氣，每次見到爸爸沒得獎很失落，每次都鼓勵他下次再來，這次終於如願得獎。

蕭青陽在一旁補充說，這就是家庭的力量。他說自己一次得獎，但有六次是家人在台下跟著一起感受失落，他還特別感謝太太王舒華，每次都跟他一起體會這種期待落空的心理折磨。

第7次入圍葛萊美 頒獎前仍失眠

雖然第七次入圍，但蕭青陽自嘲，自己每次都還是緊張得像孩子。他透露，頒獎典禮前一晚，很不好意思讓太太陪著他一起失眠、睡不著覺。

蕭青陽說，自己從小到大是過動兒，但是一到舞台就很緊張，典禮前夕他充滿了各種想要逃避的心情，幸好家裡有老婆當他的心理支柱。

他說：「我老婆罵我懦弱，對我說你不要再說你不去了，你要拿出有個性的想法，讓旁邊的人覺得很有力量。所以我就決定要很開心跳上去」。

這18年來，蕭青陽的名字幾乎跟葛萊美掛在一起，他說，無論是視覺或是音樂，最終目的都是要跟世界溝通，儘管他的題材都是深入台灣在地文化，但他創作的過程中，心中是沒有國界的，「旋律、視覺都是很好的溝通，最重要的是要讓大家都看得懂」。