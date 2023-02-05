「林來瘋」紐約暴紅11周年 林書豪發文：時間過太快了

林書豪發文，懷念當年來瘋。(取材自臉書)

即將加盟台灣職籃聯盟高雄鋼鐵人隊的林書豪 ，於台灣時間4日抵台，目前尚未有公開行程，預計8日在高雄召開記者會正式亮相，正逢2012年「林來瘋」紀念日，林書豪在臉書上發文，並說，「11年前，時間過得太快了。謝謝上帝全部的祝福。」

2012年2月4日，橫空出世一位名不見經傳、在紐約尼克隊充其量就是墊檔球員的東方面孔球員，於「籃球殿堂」麥迪遜花園廣場，林書豪被安排替補上場，其實也是「死馬當活馬醫」心態，他卻掌握這次機會，攻下生涯單場新高25分，及出賽最多的35分鐘。如果僅是「曇花一現」，就不會有「林來瘋」傳奇。當年NBA 勞資糾紛造成球季縮水，尼克戰績排名後段班，有點放棄球季意味，主力球星「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)打得意興闌珊，但林書豪把握難得機會，兩天後又在主場攻下28分，這次教練給他先發了。

激化「林來瘋」的成名作，就是之後那場對抗湖人、且對手還是超級球星布萊恩(Kobe Bryant)的比賽。林書豪大砍38分，連布萊恩也舉大拇指，接下來的他就成了全球的一個奇蹟與神話，更是麻雀變鳳凰的故事。

林書豪隔年拿下大約轉戰火箭，雖獲得穩定上場機會，但奇蹟表現不再仍成了浪人球員，輾轉各隊，最終2019年落腳暴龍，隨隊贏得NBA總冠軍榮耀，卻也是他NBA生涯最終章，之後轉往中國甲A聯賽打球，去年底結束與廣州龍獅隊合作，決定今年落腳父母家鄉台灣職籃，展開新的籃球生涯篇章，這個過程整整11年。