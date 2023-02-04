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迎元宵補財庫更要招貴人 3個必做 剪頭髮是大忌

記者賴香珊／南投即時報導
元宵節（上元節）為天官賜福之辰，靈動力強，想求轉運、補財庫可到常去的廟宇或三官廟拜拜。(本報資料照片)
元宵節（上元節）為天官賜福之辰，靈動力強，想求轉運、補財庫可到常去的廟宇或三官廟拜拜。(本報資料照片)

今天是元宵節，台灣民俗專家廖大乙表示，上元為天官賜福之辰，靈動力強，除了求轉運、補財庫，更適合招貴人，讓自己整年運勢順利，萬事自然亨通，建議「點燈」、「布施關懷」、「誠心祈求」3件事必做；「剪頭髮」是大忌，恐把「發」剪掉。

廖大乙指出，元宵節又稱「小過年」、「上元節」，過了元宵，農曆年才算結束。元宵是癸卯兔年的首個月圓夜，也是三官之首「天官」生日，靈動力強，能影響一整年行運，而想在元宵節這天祈求天官賜福其實不難，建議有3件事必做。

第1件事「點燈」，不論是點光明燈或在元宵夜點亮家中的燈，不要有暗房至隔天（正月十六日）天亮，光明迎接天官賜福。

第2件事是「布施關懷」，元宵這天透過電話、訊息問候親友及長官，也是種布施，有施才會有得，對行運有助益。

而第3件必做之事就是「誠心祈求」，想求轉運、補財庫可到常去的廟宇或三官廟拜拜，以上午11時至下午3時最佳；而元宵夜「拜圓求緣」招貴人又更實際，求得好因緣自然萬事亨通，建議在晚上7時至11時可雙手合十對著圓月祈願。

廖大乙表示，拜拜時可準備3碗湯圓及蘋果、梨子、柳橙等圓形水果作為供品，芭樂、釋迦和番茄等多籽水果不宜，向神明或月娘祈求時要端正儀容，避免穿黑、白色衣物，向上天祈禱一定要真心誠意，並且清楚表達自己想祈求的事就會靈驗。

此外，元宵節這天也有些禁忌，廖大乙說，「小過年」別跟人借錢，更要避免與他人產生口角，最忌諱的就是「剪頭髮」，「髮」與「發」在國台語發音相似，招財求好運的日子卻把「發（財）」剪掉，相當不妥，被視為元宵當天的最大禁忌。

今天是元宵節（上元節）為天官賜福之辰，靈動力強，可把握求轉運、補財庫，更適合招貴...
今天是元宵節（上元節）為天官賜福之辰，靈動力強，可把握求轉運、補財庫，更適合招貴人，讓自己整年運勢順利。(本報資料照片)

元宵節 釋迦 蘋果

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