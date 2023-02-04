人生第一次買彩券就中大獎 加拿大18歲少女笑納3620萬

加拿大18歲女孩拉莫爾第一次買彩券，就幸運地成了加國樂透史上贏得4800萬加幣彩金的最年輕得主。（取材自推特 / Lam Nguyen）

加拿大安大略省蘇聖瑪麗市（Sault Ste. Marie）的18歲女孩拉莫爾（Juliette Lamour）成了該國樂透史上最年輕的4800萬加幣（約3620萬美元）頭彩得主。更值得一提的是，這是她第一次買彩券，就幸運地中了大獎。

BBC與「CityNews Ottawa」3日報導，安大略樂透與博弈公司（OLG）表示，現在是大學生的拉莫爾在1月7日開獎中，贏得了4800萬加幣的「Lotto 6/49 Gold Ball」頭彩。雖然以前也有其他18歲玩家中過樂透，但獎金金額從來沒有這麼高過。

拉莫爾說，她受到家人的鼓勵，「只是為了好玩」而買下第一張彩券，「當我到了商店，也不確定要哪一種，因為我以前從來沒買過彩券，所以我打電話給我爸，他跟我說買張『Lotto 6/49 Quick Pick』。我還是不敢相信，我在第一張彩券就中了Gold Ball頭彩！」

拉莫爾承認，她買了彩券後，就徹底忘了這件事，直到新聞披露中獎彩券是在她家鄉賣出，有位同事就提出手機 App檢查彩券，隨著叮噹聲響起、「大贏家」字樣劃過了螢幕，「我的同事難以置信地跪了下去，他在大喊大叫。說實話，每個人都在大喊我中了4800萬」。

興奮的拉莫爾把這個好消息告訴父母，老闆則告訴她可以提前下班回家，但母親要她留下來值完班，「我的同事喊著『過來接她』，我爸媽最終來接我了」。她說，自己將在身為資金經理的父親幫助下，「謹慎」投資 大部分的彩金，也仍將致力於成為醫師的夢想，「而不必擔心助學金或學貸 」。

拉莫爾說，她想回到北安大略行醫及回饋自己的社區，但確實計畫用頭獎彩金玩一玩，「一旦學業完成，我家人跟我將挑個大陸開始遊覽，我想體驗不同的國家，研究他們的歷史與文化，品嘗他們的食物與聽他們的語言」，還希望遵守親人跟她分享過的一些建議，「金錢不能定義你，你所做的工作才能定義你」。