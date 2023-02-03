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案子怎麼判？ 哥倫比亞法官 竟問AI聊天機器人ChatGPT

中央社／波哥大3日電
哥倫比亞一名法官在審判一起孩童醫療權案件時，於準備判決期間使用了人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT，引發爭議。（美聯社）
哥倫比亞一名法官在審判一起孩童醫療權案件時，於準備判決期間使用了人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT，引發爭議。（美聯社）

哥倫比亞一名法官在審判一起孩童醫療權案件時，於準備判決期間使用了人工智慧AI）聊天機器人ChatGPT，引發爭議。

法新社報導，法官巴迪亞（Juan Manuel Padilla）表示，他在處理一名自閉症孩童因為父母收入不豐，是否應該被免除預約看診、治療和交通費用的案件時，使用了這個可依提示字元生成文字的聊天機器人。

他於1月31日接受當地廣播電台Blu Radio訪問時說，ChatGPT和其他類似程式在「擬定審案文本草稿的時候」很有幫助，但「目標並不在於取代」法官。

巴迪亞最後判定孩童可免除相關費用，並在1月30日的判決書中表示，他向ChatGPT徵詢意見，但沒有說明他對這款聊天機器人的仰賴程度。

他同時堅稱，向應用程式詢問問題，並不會使人失去判斷力、思考力。

ChatGPT運用人工智慧和網路上的海量資料，來回答人類用戶對它提出的問題。

在這起案件中，巴迪亞說他詢問過ChatGPT，「未成年的自閉症患者是否應免除看診治療費用」等問題。

結果ChatGPT回答，「是的，這是正確的。根據哥倫比亞法規，被診斷患有自閉症的未成年人可免除看診治療費用」。

巴迪亞聲稱，ChatGPT提供了過往由秘書提供的服務，而且做法「有組織、簡單且有條理」，應能改善司法系統效率。

羅薩里奧大學（Rosario University）教授、人工智慧監管專家古提瑞茲（Juan David Gutierrez）則是對巴迪亞做法表示懷疑的人士之一。他宣稱自己也對ChatGPT提問相同問題，卻得到不同的答案。

古提瑞茲在推特（Twitter）發文表示，「法官在判決時意圖使用ChatGPT，這當然是不負責任或不道德的」。他還呼籲應該立刻培養法官們的「數位素養」（Digital Literacy）。

加州開發公司OpenAI打造的熱門AI聊天機器人ChatGPT，可以寫出散文、文章、詩歌甚至電腦程式碼，去年11月下旬開放免費試用，隨後風靡全球。

批評人士擔心這款聊天機器人恐會成為學校和大學裡的作弊工具。OpenAI則是警告，ChatGPT有可能犯錯。

但巴迪亞說，「我猜有許多同事都會加入我的行列，在人工智慧的幫助下，以合乎道德的方式下達判決」。

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