森林傳說神獸 她拍到「毛茸茸小龍」一查發現奇特身分

看似奇幻生物的這隻小動物，其實是生活在東南亞森林中的「毛腿夜鶯」。（取材自Instagram）

這看起來就像是神話生物的幻想種，但牠可是真實存在。最近幾張照片在網路上瘋傳，一隻看起來像是龍一般的神祕生物身上長著黃色絨毛，只有部分的皮膚覆蓋棕色的鱗片，如同長滿絨毛的龍，乍看像是奇幻故事或神話中才會出現的夢幻生物。

一名野生動物攝影 師阿加瓦爾(Jenisha Aggarwal)在東南亞 熱帶森林中拍到一隻相當詭異又神奇的生物，該生物全身布滿棕色的鱗片，頭上跟下巴以及身體長出黃色絨毛，乍看就很像是從神話中跑出來的幻想種生物，也跟東西方傳說中的「龍」有幾分相似，她將照片上傳到個人IG上立刻掀起網友熱議。

網友相當好奇這種長滿毛的龍究竟是什麼生物，不少網友覺得應該是PS照片，直呼「現實生活中應該沒有這種物種」、「我相信牠是一隻龍」。網友討論相當熱烈，也釣出專業生物學家解答，這生物其實是生活在東南亞森林中的「毛腿夜鶯」。

毛腿夜鷹(Great Eared Nightjars，Eurostopodus macrotis)又被稱為毛腿耳夜鷹，本身是夜行性動物，主要分布在東南亞各國、印度 、大陸、菲律賓等地，基本上在要在白天拍到牠們的身影相當不容易，主要以昆蟲為食。毛腿夜鷹的築巢習慣與一般鳥類不同，牠們會在地面上築巢並用落葉將幼鳥藏起來，避免天敵發現吃掉牠們。