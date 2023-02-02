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烏干達男娶12妻、生102孩…孫子達578人「養不起了」

中央社／烏干達布塔雷亞2日綜合外電報導
烏干達68歲村民哈薩亞有12個妻子、102個孩子和578個孫子。（Getty Images）
烏干達68歲村民哈薩亞有12個妻子、102個孩子和578個孫子。（Getty Images）

東非國家烏干達68歲村民哈薩亞有12個妻子、102個孩子和578個孫子，子孫多到他記不住大多數人名字。如今他難以扶養自己龐大的家庭，感覺夠了，應適可而止。

哈薩亞在他的家園告訴法新社：「一開始這是個笑話...但現在有了問題。我的健康愈來愈差，只有2英畝（81公畝）地要養這麼大一家子。有2個妻子已經離我而去，因為我負擔不起食物、教育和衣服等基本所需。」

阿薩亞（Musa Hasahya Kasera）的家在布吉薩村（Bugisa），這座村莊位於烏干達東部省（Eastern Region）偏遠農村縣市布塔雷亞（Butaleja）。

哈薩亞目前失業，但他的家庭已成為布吉薩村的某種觀光景點。哈薩亞表示，為了阻止他家的人口進一步擴大，他的妻子現在採取節育措施。

「我的太太有避孕，但我沒有。我不希望再有小孩，因為我生了太多卻無力照顧，我從自己不負責任的行為學到教訓。」

哈薩亞的家人大多住在一棟搖搖欲墜的房子，鐵皮屋頂嚴重鏽蝕；或是住在附近二十幾間茅草鋪頂的泥屋。

哈薩亞1972年娶了首個妻子，兩人都是17歲；一年後他的第一個孩子誕生。哈薩亞說：「因為我家只有我和我的哥哥2個孩子，所以我哥及親友建議我娶很多妻子、生很多孩子，來擴大我的家族人口。」

由於當時哈薩亞是牛販兼屠夫，因此據他說法，他的身分地位吸引其他村民主動要把女兒嫁給他，有些甚至不滿18歲。

烏干達到了1995年才禁止未成年人結婚，但至今仍依循特定宗教傳統允許一夫多妻。

哈薩亞的102個孩子年齡最小10歲、最大50歲，他最年輕的妻子則約35歲。他說：「困難的是，我只記得第一個孩子和最近一個出生孩子的名字。」

哈薩亞一邊翻著自己的舊筆記尋找孩子出生的資料，一邊表示：「有些孩子我記不起他們的名字，要他們的媽媽幫我辨認。」

然而，哈薩亞甚至連一些自己的妻子也記不得名字，還得問他的兒子馬吉諾（Shaban Magino）。30歲的馬吉諾是小學教師，他協助管理一家大小事務，也是家中少數受教育的孩子。

哈薩亞的第3位妻子薩比娜（Zabina）表示，由於家中食物幾乎不夠，「我們被迫一天只餵孩子吃1餐，情況好時2餐」。薩比娜說，如果她早知道哈薩亞還有其他妻子，當初就不會同意嫁給他。

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