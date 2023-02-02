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古埃及木乃伊防腐劑 最新研究發現意想不到配方

中央社巴黎1日綜合外電報導
埃及開羅以南的撒卡拉墓地考古現場，人們在現場工作。路透
埃及開羅以南的撒卡拉墓地考古現場，人們在現場工作。路透

一項今天發表的研究顯示，在一處木乃伊製作場址發現的數十個大口杯和碗等容器，有助於揭開古埃及人如何進行遺體防腐，其中還運用到遠從東南亞傳入的「意想不到」材料。

法新社報導，可追溯到公元前664年到525年之間的這批與眾不同陶器，於2016年在開羅以南的撒卡拉墓地（Saqqara Necropolis）一處13公尺深井底部被發現。

研究人員在這批器皿內部檢測到來自亞洲的樹脂、黎巴嫩的雪松油和死海（Dead Sea）的瀝青，顯示全球貿易幫助防腐師取得世界各地最好的防腐材料。

古埃及人相信遺體須完好保存以供來世所需，因而開發了極其先進技術，對屍體進行防腐處理。

相關過程耗時70天，其中包括取出肺、胃、腸、肝等內臟，使用泡鹼讓遺體乾燥脫水，腦部也要取出。

接下來，防腐師在祭師陪同下清洗屍體，且運用不同材料避免屍體分解腐爛。但這部分的確切作法大致上已經失傳。

德國圖賓根大學（University of Tuebingen）和慕尼黑大學（Munich University）研究人員與設於開羅的國家研究中心（National Research Centre）合作，在分析撒卡拉墓地木乃伊製作場址31件陶製容器上的殘留物後，解開了若干謎團。

經比較鄰近墳墓出土的容器殘留物後，他們能確認出用來給屍體防腐的化學物質。

這項研究的首席作者拉格奧特（Maxime Rageot）在記者會中說道，相關材質具有抗真菌、抗菌屬性，有助於「保存人體組織並減少異味」。

這些容器上還標示著「用來清洗」、「讓味道好聞」等指引字眼。

屍體的頭部需要用到最多的3種不同混合物進行防腐處理，例如其中一種混合物就標示著「放在頭部」。

圖賓根大學埃及學家貝克（Susanne Beck）在聲明中說道：「自從古埃及文字被破譯後，我們就知道許多防腐材料的名稱。至於個別名稱分別代表什麼物質，截至目前我們只能用猜的。」

目前對於木乃伊製作過程的細節所知貧乏，相關知識大部分來自莎草紙手稿，和古希臘史家希羅多德（Herodotus）的著作。

辨認這些容器裡的殘留物也讓研究人員發現，長期以來被譯為「沒藥」或「乳香」的古埃及詞彙antiu，實際上可能是多種不同材料的混合物。

例如在撒卡拉墓地，碗面上標示的antiu就是一種雪松油、杜松或柏樹油和動物脂肪的混合物。

埃及開羅以南的撒卡拉墓地舉行新聞發布會並展示一系列法老雕像。Getty Imag...
埃及開羅以南的撒卡拉墓地舉行新聞發布會並展示一系列法老雕像。Getty Images

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