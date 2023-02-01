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野火倖存袋鼠與志工共患難 紀錄節目刻畫情誼

中央社台北電
澳洲袋鼠。美聯社
澳洲袋鼠。美聯社

好萊塢影星小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）夫婦執行製作紀錄節目「動物情深」首集刻畫澳洲袋鼠庇護所遭森林野火摧殘，劫後餘生的保育志工與袋鼠共患難、重建家園動人故事。

Discovery日前發布新聞稿指出，「動物情深」（The Bond）共有4集，每集分享一則人與動物間的深厚情感。第1集製作單位到澳洲的新南威爾斯，主角是曾任樂團經理人的芮伊哈維（Rae Harvey）。哈維退休後在野生動物中心擔任志工，第一次出任務就是救援袋鼠，從此她與袋鼠結下不解之緣，成立袋鼠庇護所救援及野放袋鼠。

影片來源：youtube/動物星球頻道

芮伊哈維的庇護所採最自然的軟野放方式，讓袋鼠自由到叢林中探索，回來喝奶後再回到叢林，一直持續到袋鼠返回大自然。

庇護所裡體型最大的袋鼠名叫「康酷」，牠是哈維的最愛，與其牠袋鼠不同的是，「康酷」被野放後仍常回庇護所，陪小袋鼠散步、照顧生病的小袋鼠，也會在哈維小屋外的沙發睡覺陪伴她，哈維與「康酷」不離不棄的親密關係，成為彼此生命中重要的支柱。

2019年12月，一場嚴重的森林大火延燒至哈維的袋鼠庇護所，哈維與志工在凌晨驚醒、慌亂中逃離，她的袋鼠們也因緊張害怕四處竄逃。

野火結束後，她獨自趕回災區，現場一片慘重。哈維坦言，在森林中搜尋時不敢抱任何期待，甚至許願只要能找到1隻生還袋鼠，她一定回來重建庇護所，沒想到就在山丘發現了她掛念的「康酷」。

後來「康酷」協助哈維，帶領倖存的袋鼠回到庇護所。這群遭嚴重燒傷的袋鼠們一度只能躲在叢林裡，沒有食物及水，也沒有救援，讓哈維心疼不已。

哈維與「康酷」分工合作，她四處找尋乾淨的水，「康酷」則保護並陪伴受傷的袋鼠，安撫牠們的壓力與情緒。經歷這場大火，1人、1袋鼠共同度過難關，彼此關係變得更加親密。哈維也因「康酷」的生還，抱著更大的決心重建庇護所。

庇護 澳洲 退休

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