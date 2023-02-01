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黑熊緊抱「瘋狂舔耳」網揭老虎淡定被騷擾心酸真相

聯合新聞網／即時報導
黑熊和孟加拉虎非常親暱，還會抱著牠瘋狂舔耳。（取材自Instagram）
黑熊和孟加拉虎非常親暱，還會抱著牠瘋狂舔耳。（取材自Instagram）

超猛的跨物種友誼？同為肉食猛獸的黑熊和孟加拉虎非常親暱，還會抱著牠瘋狂舔耳，老虎也像是司空見慣一樣，淡然接受黑熊的撒嬌。

網友在臉書分享一段影片，一隻黑熊緊抱著一隻孟加拉虎，對著牠的耳朵又舔又咬，熊爪放在老虎手上還不時輕搔，看起來相當陶醉；而老虎完全沒有反抗，偶爾瞇一下眼，對於黑熊的「騷擾」看來完全不以為意。

網友表示：「小熊維尼和跳跳虎？」、「原來熊也喜歡擼貓」、「虎：這隻好兇我還是先裝傻好了」、「跨種族友誼」、「兩個都是頂級獵食者也能當朋友？」。

事實上這對熊虎背後有段心酸的故事，牠們最早是被美國一名從事非法交易的富豪豢養，被用來角力互鬥，20年前被警方查獲，當時黑熊Baloo、老虎Shere Khan和獅子Leo被關在地下室同個籠子裡，最後三隻動物被送到動保中心照顧，由於牠們感情很好，就讓其繼續生活在一起。

三隻不同種的猛獸感情就像一家人，常一起在園內玩耍、互相依偎撒嬌，彼此非常親暱。可惜獅子Leo 2016年因腫瘤過世了，剩下黑熊和老虎相依為命。

來源：Animal Planet

黑熊Baloo、老虎Shere Khan和獅子Leo感情就像一家人。（取材自Yo...
黑熊Baloo、老虎Shere Khan和獅子Leo感情就像一家人。（取材自YouTube）

腫瘤 臉書

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