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寵物趣事╱我與白白的故事

李依融
2021年在台灣拍的一組寵物攝影，記錄一起成長的樂趣。（李依融/提供）
2021年在台灣拍的一組寵物攝影，記錄一起成長的樂趣。（李依融/提供）

2018年6月2日，這天是我遇見白白的第一天，那天我偶然在微信群裡看到有個人發了一張小黑貓的照片「有人想養貓咪嗎？」我看到的當下馬上連繫了這個人，並立即驅車前往他的住所，當時白白被關在一個黑暗的小房間，沒有人陪他，那個人定時給他餵飯，但從來沒有打理過那間房間，也不知道已經這樣多久了，因為他不知道怎麼養貓，就連貓砂盆都沒有替換過，整間房間非常臭！

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白白是一隻性情乖巧且親人的貓咪，當時才四個月大的他在沒有人訓練的情況下已經自己學會如何使用貓砂，非常聰明，白白從漆黑的房間好奇的探頭出來，小心翼翼地走出房門，並走到我的身邊看似不陌生的和我打招呼，從那一刻起，我就知道我要帶他回家，並對他負責一輩子，成為彼此一輩子的家人。

白白穿著一件紅色毛衣，開心過聖誕。（李依融/提供）
白白穿著一件紅色毛衣，開心過聖誕。（李依融/提供）

白白原是前主人買來要送給情人的禮物，結果對方不領情，也拒絕了告白，前主人因觸景傷情，迫於無奈就將這隻可憐的小貓咪交給他的室友處理。「小白這什麼奇怪的名字？他明明是隻黑貓。」我朋友在一旁不解的說道，「小白是我給他暫時取的，你們不喜歡可以換一個。」這位室友很顯然不是個貓咪愛好者，但懂得尊重生命。「那就叫他白白吧！」我說，很多人都覺得這名字是個惡作劇，但對我來說屬緣份使然。

當時我才大學二年級，我在英國讀書，每天我都期待著趕快回家看他，我們也一起經歷了很多事，我們一起相繼居住過英國、台灣、美國，不管到哪我們都膩在一起，不離不棄，他陪著我經歷了風風雨雨，陪我哭、陪我笑、陪我玩，陪我做每一件事情。我的每個人生階段都有他在，從上學到工作，從少女到女人，從英國到美國，甚至一起經歷過疫情。在我心裡，白白不是寵物，而是我最珍貴的家人，並且再也沒有人會拋棄他了。

希望每個視寵物為家人的人都被理解，也願這世界減少被拋棄的生命。

2021年在台灣拍的一組寵物攝影，記錄一起成長的樂趣。（李依融/提供）
2021年在台灣拍的一組寵物攝影，記錄一起成長的樂趣。（李依融/提供）

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