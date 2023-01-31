潮牌打造最潮甜甜圈店員制服？網問：請問還缺員工嗎

HUMAN MADE與Krispy Kreme Doughnuts聯名系列工裝夾克，配色取自經典品牌Logo，如同量身訂製的企業制服。（取材自臉書）

這可能是最潮的甜甜圈店員制服？由高級時裝品牌Kenzo現任創意總監Nigo成立的潮牌HUMAN MADE，近日上市全新Krispy Kreme Doughnuts聯名系列，其中一款工裝夾克，配色取自經典品牌Logo，如同量身訂製的企業制服，讓網友見了也忍不住回應說「請問還有缺員工嗎？」說明HUMAN MADE加持後的魅力。

Kenzo現任創意總監Nigo也是Krispy Kreme Doughnuts粉絲，因此才讓自有潮牌HUMAN MADE推出聯名系列。（取材自HUMAN MAD官網）

創立超過85年的Krispy Kreme Doughnuts是大型連甜甜圈鎖店，也是美國第二大甜甜圈食品店，一直以來深受全球消費者喜愛，來台灣展店時更曾蔚為風潮，成為一時的熱門甜點選項。而Kenzo現任創意總監Nigo也是品牌粉絲，因此才讓自有潮牌HUMAN MADE推出聯名系列。Human Made利用了Krispy Kreme Doughnuts自成立以來就人氣不衰，且有獨家秘方的原味糖霜甜甜圈概念，創造了包括工裝夾克、圓領衫和T恤等服裝，以及鑰匙圈、胸針、靠墊等配件雜貨，種種帶有趣味感的設計。

HUMAN MADE與Krispy Kreme Doughnuts聯名系列開賣期間，也會推出限定包装的HUMAN MADE心形LOGO造型甜甜圈來紀念。（取材Instagram）

HUMAN MADE與Krispy Kreme Doughnuts聯名系列，利用品牌整體給人的形象來創作，因此把經典的白、綠和紅顏色融入設計。像是詢問度最高的工裝夾克，正面就以刺繡方式凸顯Krispy Kreme Doughnuts的經典Logo、背面則是HUMAN MADE常用的毛線刺繡字體圖騰。

HUMAN MADE與Krispy Kreme Doughnuts聯名系列工裝夾克。（取材自HUMAN MAD官網）

HUMAN MADE與Krispy Kreme Doughnuts聯名系列圓領衫和T恤。（取材自HUMAN MAD官網）

或是將Krispy Kreme Doughnuts招牌甜甜圈化作可愛感十足的圖案，印製於圓領衫和T恤；胸針等配件便是直接使用了巧克力甜甜圈的造型來表現，還把彩色糖粒改以字母 來裝飾，使人覺得有趣。值得一提的是在這系列開賣的期間，位於涉谷Cine Tower的Krispy Kreme Doughnuts專賣店，也會推出限定包裝的HUMAN MADE心形LOGO造型甜甜圈來紀念。