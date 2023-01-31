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小企鵝發現遊客手機掉展區 「秒撿起歸還失主」暖爆

聯合新聞網／即時報導
一名網友到海生館企鵝展示區，不慎將手中的手機滑落掉進展場裡，一隻沒有跟上隊伍的逃跑小企鵝看到手機掉下來，立刻衝上前去用嘴巴幫忙撿起，可愛又聰明的模樣讓不少網友嘖嘖稱奇。 (取材自微博)
一名網友到海生館企鵝展示區，不慎將手中的手機滑落掉進展場裡，一隻沒有跟上隊伍的逃跑小企鵝看到手機掉下來，立刻衝上前去用嘴巴幫忙撿起，可愛又聰明的模樣讓不少網友嘖嘖稱奇。 (取材自微博)

這隻企鵝成精了！最近一段影片在網路上瘋傳，一名網友到海生館企鵝展示區，不慎將手中的手機滑落掉進展場裡，一隻沒有跟上隊伍的逃跑小企鵝看到手機掉下來，立刻衝上前去用嘴巴幫忙撿起，可愛又聰明的模樣讓不少網友嘖嘖稱奇。

微博一名網友「WS偏執狂」日前上傳一段影片，中國黑龍江省「哈爾濱極地館」正在舉行企鵝遊行觀光活動，吸引不少遊客前往近距離觀看企鵝們的生態，只見在工作人員的領導下，一群小企鵝乖乖的跟在飼育員身後排隊，但有幾隻比較叛逆的不想跟上隊伍，就在不遠處孤單寂寞一隻鵝。

此時，在旁邊圍觀的一名觀光客手機不慎掉入展示區內，落單的小企鵝見狀立刻衝上前去，用小小的嘴喙叼起手機，此時工作人員連忙趕來，把小企鵝口中的手機拿起交給失主，就立刻回到隊伍前方繼續給小企鵝整隊，而稍早「拾機不昧」的小企鵝還在原地發呆不想跟上隊伍。

影片曝光後吸引16萬人觀看，網友留言表示「逃學的小企鵝結果成了拾金不昧的好孩子」、「企鵝可能想說不能亂丟垃圾，就把手機撿起來了」、「企鵝寶寶好乖」、「反光的東西很容易吸引動物注意，也難怪正在閒晃的小企鵝會立刻衝過來叼起那隻手機」。

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