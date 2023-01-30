女童馴服鴕鳥當坐騎 一路顛簸神車技百萬人看傻

一名觀光客在旅遊時看到一名小女孩竟然把鴕鳥當坐騎，爽快的坐在鴕鳥背上奔馳，超狂的景象把一票觀光客都嚇歪了。 (取材自微博)

許多動物都是作為交通工具使用，像是馬、驢、駱駝等，但你看過把鳥當坐騎的人嗎？日前一段影片在網路上瘋傳，一名觀光 客在旅遊時看到一名小女孩竟然把鴕鳥當坐騎，爽快的坐在鴕鳥背上奔馳，超狂的景象把一票觀光客都嚇歪了。

綜合中媒報導，中國雲南省大理市一名男觀光客25日前往當地旅遊，在古城通往洱海附近的路上散步的時候看到一幕超狂景象，一名女童把一隻巨大鴕鳥馴服當作坐騎使用，穩穩地坐在鴕鳥背上享受奔馳快感，一點懼怕的神情也沒有，感覺就是非常習慣把鴕鳥當交通工具的模樣，讓不少遊客全看傻。男觀光客見狀立刻上前問小女童說這隻鴕鳥聽不聽話，小女童回了句「很聽話」，讓他直呼「真是太厲害了」。

這幕超狂景象全被目擊的男網友拍了下來，男網友表示當時看到這幕簡直傻眼了，「這女孩騎鴕鳥騎得很從容，鴕鳥也很聽話」。影片曝光後吸引超過156萬人觀看，網友留言表示「解鎖新的交通工具，上學可以騎鴕鳥嗎」、「大人應該就不能騎了吧，體重太重了」、「這代步工具不錯」。不過，也有網友認為不管是大人還是小孩，騎鴕鳥感覺是有種虐待動物的行為，但目前未知該名女童會把鴕鳥當坐騎的原因。